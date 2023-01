Livre no mercado, Quintero quer ouvir todos os interessados antes de decidir por novo clube

Colombiano de 29 anos deixou o River Plate no final de dezembro e tem conversas com o Flamengo

Livre no mercado desde que deixou o River Plate, Juan Fernando Quintero espera definir o futuro na próxima semana, conforme o próprio jogador publicou em uma de suas redes sociais. Segundo soube a GOAL, o colombiano pretende ouvir todos os interessados antes de escolher o novo clube.

O meia de 29 anos foi oferecido ao Flamengo e tem conversas em andamento com o rubro-negro carioca. Na Argentina pelo goleiro Agustín Rossi, Marcos Braz, vice-presidente de futebol e Bruno Spindel, diretor de futebol, se reuniram com o estafe do atleta para que ambos os lados pudessem entender os cenários.

O Flamengo não trata Quintero como prioridade, mas vê o jogador como uma opção interessante desde que se enquadre no projeto esportivo e financeiro do clube.

No último sábado (7), os dirigentes rubro-negros ouviram o que o estafe do atleta espera em questão de valores. As cifras não coincidem com o que os cariocas estariam dispostos a pagar. Por outro lado, eles se mostraram interessados em negociar e flexibilizar valores. A informação foi trazida inicialmente pelo “GE” e confirmada pela GOAL.

Quintero já tem em mãos uma proposta do Junior Barranquilla, o clube colombiano está disposto a fazer do ex-camisa 10 do River Plate o jogador mais bem pago da história do futebol colombiano. As cifras chegariam na casa de R$ 1 milhão por mês.

Um clube da MLS também demonstrou interesse em Quintero e deve formalizar uma proposta pelo jogador em breve. Além disso, o Internacional mantém o interesse, mas neste momento apenas acompanha a situação e corre por fora.