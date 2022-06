Livre no mercado, Paolo Guerrero é oferecido ao Fluminense

Recuperado de lesão no joelho, atacante de 38 anos deseja seguir no futebol brasileiro

Livre no mercado desde que deixou o Internacional, em outubro de 2021, o atacante Paolo Guerrero pode seguir no futebol brasileiro. Segundo soube a GOAL, o jogador de 38 anos, que está no Rio de Janeiro, foi oferecido ao Fluminense. O time Tricolor, que busca um centroavante para suprir a saída de Fred, que vai se aposentar agora no meio do ano, ainda não deu um feedback.

Segundo sabe a GOAL, Paolo tem o desejo de continuar atuando no Brasil e deu ok para que seu empresário busque um clube para ele no país. O jogador se recuperou de uma lesão no joelho que o deixou longe dos gramados por quase seis meses.

Recuperado de lesão, Paolo Guerrero está no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro neste momento. Atacante se reuniu com um de seus empresários pic.twitter.com/YR6mgPNXZf — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 3, 2022

Paolo, que se recuperou recentemente, estava treinando no CT da seleção peruana, em Lima e chamou à atenção de dois clubes em seu país natal. O Alianza Lima, equipe pelo qual foi revelado e é torcedor declarado, e o Deportivo Municipal.

100% recuperado, Paolo vive a expectativa de fechar com um novo clube enquanto vê a seleção peruana buscar uma vaga na Copa do Mundo do Qatar. Como ficou em quinto lugar na tabela de classificação das Eliminatórias, os peruanos ganharam o direito de disputar a repescagem, diante de Austráloa ou Emirados Árabes, no dia 13 de junho, no Qatar.