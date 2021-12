Livre no mercado, Gabriel Xavier estuda possibilidades em Brasil, EUA e Japão

Gabriel Xavier está livre no mercado da bola. O meia-atacante de 28 anos se despediu do Nagoya Grampus, do Japão, após cinco temporadas no clube. A GOAL apurou que agora o atleta estuda possibilidades para seguir a carreira no Brasil, Estados Unidos e no próprio Japão.

Há quase dois anos, Gabriel Xavier foi alvo de uma proposta do Al Ain, dos Emirados Árabes, mas o clube não queria pagar pela transferência e a tentativa era por empréstimo. A negociação não avançou.

No Brasil, Gabriel Xavier fez formação de base no São Paulo e na Portuguesa. Ele atuou por Cruzeiro, Sport e Vitória antes de se transferir ao Nagoya. Inicialmente ele foi negociado por empréstimo pelo Cruzeiro e depois foi comprado definitivamente, por cerca de 3 milhões de dólares.

Neste ano, o Nagoya Grampus sinalizou com interesse de renovar o contrato, mas Gabriel Xavier optou por mudar de ares. Neste sábado, ele publicou um texto de despedida do Nagoya Grampus. Veja abaixo: