Livre no mercado, Balbuena vira alvo do Bétis, da Espanha

A pedido de Manuel Pellegrini, clube espanhol faz contatos e demonstra interesse no zagueiro paraguaio ex-Corinthians

Nos últimos dias o nome de Fabián Balbuena agitou as redes sociais dos torcedores brasileiros. O zagueiro, que defendeu as cores do Corinthians, é visto como boa opção para qualquer clube no Brasil, mas não são apenas as equipes daqui que estão de olho. Conforme antencipou a Goal, o desejo de Balbuena é seguir na Europa e o Bétis, a pedido do técnico Manuel Pellegrini, aparece como um dos favoritos para contratar o jogador.

O treinador chileno conhece bem o zagueiro: foi ele, inclusive, que o levou para vestir as cores do West Ham na Premier League. O negócio também ajudaria a montagem do elenco de Pellegrini, que busca um nome para a defesa para suprir a saída de Mandi, que acertou com o Villareal. Ainda analisando as possibilidades no mercado, os primeiros contatos do Bétis com o staff de Balbuena já foram feitos.

A ideia do zagueiro é decidir o futuro com tranquilidade e espera para ouvir outros potenciais interessados. No momento, ele está no Brasil disputando a Copa América, mas deve acertar com um novo clube antes mesmo do final da competição.

Balbuena foi titular da defesa do Corinthians de 2016 a 2018, quando se transferiu ao West Ham por 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões na cotação da época), valor de sua multa rescisória. Na Inglaterra, ele disputou 62 partidas pelo time de Londres (49 deles como titular), marcando três gols.