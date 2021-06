De saída livre do West Ham, Balbuena está longe de volta ao futebol brasileiro

Zagueiro não terá contrato renovado no fim de junho. Clubes que consultaram situação apontam tendência de permanência no Velho Continente

Balbuena vai sair do West Ham no fim de junho, após o fim do seu contrato. A notícia agitou torcedores do Corinthians, seu ex-clube, nas redes sociais.

No entanto, o zagueiro paraguaio está longe de uma volta ao futebol brasileiro. Pessoas ligadas ao defensor de 29 anos descartam um retorno dele ao Brasil agora.

We have issued the Club’s Retained List of players, with Fabian Balbuena departing when his contract expires on June 30.



Thank you for everything, @FBalbuenito and good luck! — West Ham United (@WestHam) June 4, 2021

No mercado da bola, a tendência apontada é de que Balbuena siga na Europa. Clubes que consultaram a situação do zagueiro paraguaio ouviram a possibilidade de um novo acordo para permanência no futebol inglês. No entanto, outros países não estão descartados.

Balbuena foi titular da defesa do Corinthians de 2016 a 2018, quando se transferiu ao West Ham por 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões na cotação da época), valor da multa rescisória.