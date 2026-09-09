O Liverpool começou a Champions League com uma vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid. A equipe do técnico Andoni Iraola saiu atrás cedo em Anfield, com gol de Marcos Llorente, mas virou completamente o duelo graças aos gols de Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister.
Virgil van Dijk foi o único holandês a começar jogando pelo Liverpool, enquanto Jeremie Frimpong e Ryan Gravenberch entraram no decorrer da partida. Cody Gakpo ficou fora por causa de uma lesão leve.
O Liverpool começou forte e, com menos de um minuto, já criou uma chance com Isak, que finalizou para fora após passe de Szoboszlai. O Atlético também respondeu rápido com Julián Álvarez. Pouco depois, Szoboszlai caiu na área, mas o árbitro Davide Massa corretamente não marcou pênalti.
Aos quatorze minutos, Bradley Barcola parou em Jan Oblak, mas três minutos depois saiu o gol de abertura do outro lado. Llorente aproveitou o espaço na defesa do Liverpool, venceu Milos Kerkez na corrida e tocou com categoria na saída de Alisson para fazer 1 a 0.
O Atlético seguiu perigoso nas transições e viu Álvarez, em chute de longa distância, ser parado com dificuldade por Alisson. Na sequência, o Liverpool passou a ter cada vez mais o controle e quase empatou com Wirtz, mas Oblak fez ótima defesa na finalização.
O merecido 1 a 1 saiu cinco minutos antes do intervalo. Oblak defendeu primeiro uma tentativa de Barcola, mas o Liverpool seguiu no ataque e Szoboszlai, após um belo toque de calcanhar de Araujo, recebeu a bola em velocidade e finalizou com convicção.
Depois do intervalo, o Liverpool manteve o ritmo imediatamente. Barcola ainda finalizou para fora pouco depois da volta do intervalo, mas aos cinquenta minutos saiu o segundo gol, quando Mac Allister acertou o alvo da entrada da área, no meio de uma multidão de jogadores, sem chances para Oblak: 2 a 1.
Iraola colocou Frimpong no lugar de Barcola após uma hora de jogo, e dez minutos depois Gravenberch também entrou, substituindo o artilheiro Mac Allister. O Atlético pressionou nos minutos finais, mas Álvarez parou em Alisson.
Ainda assim, foi o Liverpool que teve o controle também na reta final. Frimpong chegou a marcar o 3 a 1 no rebote nos momentos derradeiros, mas o lance foi anulado por impedimento. Assim, o placar terminou em 2 a 1 e a equipe da casa ficou com os três pontos em Anfield.