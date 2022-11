Liverpool x Southampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Com objetivos opostos no Campeonato Inglês, equipes entram em campo neste sábado (12); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool volta as atenções para a Premier League. Os Reds recebem o Southampton neste sábado (12), às 12h (de Brasília), em Anfield, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na oitava posição com 19 pontos, o Liverpool busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Inglês.

Para o confronto, o técnico Jurgen Klopp, que poupou os seus principais jogadores no meio da semana, mandará a campo força máxima, com Salah podendo fazer o seu jogo de número 100 na Premier League em Anfield. Até o momento, o atacante soma 70 gols e 29 assistências em 99 jogos em casa.

Do outro lado, o Southampton, na zona de rebaixamento, com 12 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após um empate e duas derrotas nos últimos três jogos.

Em 116 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 60 vitórias, contra 31 do Southampton, além de 25 empates. No último encontro, válido pela Premier League 21/22, os Reds venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Salah, Fabinho, Thiago, Elliott; Nunez, Firmino.

Escalação do provável SOUTHAMPTON: Bazunu; Lyanco, Bella-Kotchap, Salisu; Elyounoussi, Ward-Prowse, Lavia, S. Armstrong, Perraud; Aribo, Adams.

Desfalques

Liverpool

Milner, machucado, é desfalque certo.

Southampton

Juan Larios, lesionado, está fora.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 12h (de Brasília)

• Local: Anfield – Liverpool, ING

• Arbitragem: SIMON HOOPER (árbitro), ADRIAN HOMES e MARK SCHOLES (assistentes), DEAN WHITESTONE (quarto árbitro) e ANDRÉ MARRINER (AVAR)