“Liverpool quer mais que o Everton”, diz Van Dijk antes de clássico

O zagueiro falou sobre a reponsabilidade de somar pontos para seguir forte no sonho da conquista na Premier League

Enfrentar o Everton traz boas lembranças para o zagueiro Virgil van Dijk. O holandês garantiu, em sua estreia pelo Liverpool, uma vitória por 2 a 1 no Derby de Merseyside. O último encontro, em dezembro, também foi especial graças a uma vitória arrancada nos acréscimos.

Neste domingo (03), os dois times de Liverpool voltam a se enfrentar. E o duelo válido pela 29ª rodada da Premier League promete altas doses de emoção. Será o 100º clássico entre vermelhos e azuis na era moderna do Campeonato Inglês, iniciado em 1992-93 e jamais vencido pelos Reds.

Na liderança do certame, com um ponto a mais em relação ao Manchester City, a equipe de Jurgen Klopp sabe que não pode derrapar. E Van Dijk, hoje um dos melhores zagueiros do mundo, deixou claro que vontade não vai faltar no encontro marcado para o Goodison Park.

Van Dijk comemora gol sobre o Everton (Foto: Getty Images)

“Será um jogo em que tudo pode acontecer, e às vezes estes jogos são para quem quer mais. Estamos em uma posição em que definitivamente queremos mais e eu espero que possamos mostrar isso dentro de campo”, disse.

“Eu gosto. É sempre algo que te motiva ainda mais e é um ótimo jogo para jogar. É o derby, e é especial. Mas nós queremos mostrar nossa qualidade, ganhar a partida. Tomara que seja com bom futebol, mas se não for iremos lutar”, completou.