Liverpool, pronto para se tornar uma lenda

Máquina vermelha de Jurgen Klopp está colocando cada vez mais seu nome entre os maiores times da história

Para muitos o de Jurgen Klopp é o melhor time do mundo. E os números também mostram que as outras equipes estão muito distantes dos Reds. A máquina vermelha do comandante alemão não perdeu nenhuma das 26 partidas da atual edição do campeonato inglês, com a incrível marca de 25 vitórias e apenas um empate. Assim, é o grande favorito a ganhar sua primeira Premier League em 30 anos.

Com um dos melhores goleiro do mundo, uma defesa espetacular, um meio campo com intensidade brutal e um ataque demolidor, Klopp desenhou uma equipe capaz de ganhar qualquer competição. Os ingleses são os atuais campeões da e vem muito forte para garantir o bicampeonato europeu.

Dono de um ritmo frenético e um sistema de jogo vertical, o time de Klopp sabe atacar, mas também sabe defender quando é preciso. Joga quando há espaço, mas também diante de qualquer aspecto técnico ou tático. É uma equipe que manda nas duas áreas, na sua e na de seu adversário, e o faz com uma contundência brutal. Sede poucos espaços, compete, sempre sobrevive e monta em cada contra-ataque uma guerra relâmpago.

Mas além da parte tática, o time também tem peças que são referências em todas as posições. Um goleiro extremamente seguro, dois dos melhores laterais do mundo, um zagueiro que dispensa comentários. No meio, tem um trio que se conhece muito bem e sabe de todas as armas que possui. E no ataque Firmino é um artista, Salah uma arma pronta para disparar e Mané uma pantera fora da jaula.

Outro diferencial da equipe é sua gana por vencer sempre. Ganham com um ritmo selvagem, quase raivoso, e sempre prezando pelo jogo vertical. Certamente a média de idade do elenco - 75% do plantel tem menos 28 anos - e a personalidade de Klopp ajudam muito para impor tais aspectos.

Com isso, a hegemonia desta temporada tem tudo para aumentar com o tempo. Uns tiveram a sorte de ver o de Sacchi, o Barça de Guardiola e de Cruyff, o Madrid de La Quinta, o dos invencíveis e o de Van Gaal. Todas essas são equipes lendárias e diferentes entre si, mas coincidem em um mesmo ponto: são dominantes em suas respectivas épocas. Assim, fica o debate sobre o Liverpool de Klopp e seu lugar entre os grandes da história.

Agora os Reds vão enfrentar o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões para escrever mais um capítulo dessa incrível história. Mesmo demolindo todos seus adversários, vale destacar o respeito e admiração que Klopp demonstrou com relação aos espanhóis e ao comandante argentino, algo que grande parte da imprensa espanhola não vem fazendo. Mais uma demonstração digna de aplausos.