Liverpool para 2019/2020: reforços, saídas e elenco completo

Goal faz um raio-X do time inglês para a próxima temporada sob o comando de Klopp

Atual campeão da e vice na Premier League, o Liverpool inicia mais uma temporada de olho em mais conquistas, principalmente a tão sonhada liga inglesa, com Roberto Firmino e Fabinho entre os brasileiros no elenco.

Desta forma, a Goal preparou um resumo com tudo o que vem acontecendo nos Reds. Confira!

QUEM CHEGOU?



Foto: Reprodução Twitter

Sepp van den Berg é o novo reforço do Liverpool. O jovem zagueiro atuava na equipa principal do PEC Zwolle.

Aos 17 anos, o jogador chega ao Anfield, mas deve começar na equipe sub-23 para ir pegando mais experiência e o ritmo da liga inglesa.

QUEM SAIU?



Foto: Getty Images

Rafael Camacho deixou os Reds rumo ao . O atacante de 19 anos assinou contrato com os “leões” para as próximas cinco temporadas. O clube de Alvalade não anunciou os valores de transferência negociados com o Liverpool.

ELENCO

Goleiros

1 - Alisson

22 - Simon Mignolet

Defensores

4 - Virgil van Dijk

12 - Joe Gomez

32 - Joel Matip

6 - Dejan Lovren

- Sepp van den Berg

Laterais

26 - Andrew Robertson

66 - Alexander-Arnold

2 - Nathaniel Clybe

Meio-campistas

3 - Fabinho

8 - Keita

5 - Wijnaldum

14 - Henderson

15 - Oxlade-Chamberlain

7 - James Milner

20 Allan Lallana

Atacantes

10 - Sadio Mané

58 - Ben Woodburn

11 - Mohamed Salah

23 - Shaqiri

- Harry Wilson

9 - Roberto Firmino

27 - Divock Origi

UNIFORME DA TEMPORADA



Foto: Divulgação Liverpool

A nova camisa número 1 terá uma assinatura do ex-treinador do clube, Bob Paisley, responsável por levar a equipe ao tricampeonato da Champions na década de 70. O detalhe virá estampado por dentro da gola.



Falecido em 1996, Paisley foi zagueiro do clube entre as décadas de 30 e 50, tornou-se assistente e, na década de 70, virou treinador dos Reds. Em seu currículo são mais de 580 partidas, três Champions Leagues e mais 13 títulos, entre eles duas Premier Leagues, uma e uma Supercopa da Uefa.