Liverpool na Liga dos Campeões: jogos, artilharia, jogadores inscritos e mais informações

Reds irão encarar o Tottenham na grande decisão do torneio, marcada para o dia 1º de junho, em Madri

O fez o impossível e está novamente na final da . Depois de ser derrotado pelo na última temporada por 3 a 1, os Reds terão uma nova chance de conquistar o seu sexto título na história.

Após uma primeira fase complicada, onde quase não se classificou para as oitavas de final, a equipe comanda por Jurgen Klopp chega para a grande decisão contra o Tottenham, no dia 1º de junho, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, com grande confiança depois de eliminar o .

Pelo duelo de volta das semifinais, o Liverpool fez o impossível e goleou por 4 a 0 no tempo normal, revertendo o placar de 3 a 0 construído pelos catalães no primeiro encontro.

Confira as principais informações do clube na competição!

LIVERPOOL - CAMPANHA

JOGOS

Primeira fase

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

LIVERPOOL - ARTILHEIROS NA UCL

JOGADOR JOGO GOLS Mané Liverpool 4 x 0 Estrela Vermelha (1)

de Munique 1 x 3 Liverpool (2)

Porto 1 x 4 Liverpool (1) 4 Roberto Firmino Liverpool 3 x 2 PSG (1)

Liverpool 4 x 0 Estrela Vermelha (1)

Liverpool 2 x 0 Porto (1)

Porto 1 x 4 Liverpool (1) 4 Salah Liverpool 4 x 0 Estrela Vermelha (2)

Liverpool 1 x 0 Napoli (1)

Porto 1 x 4 Liverpool (1) 4 Van Dijk Bayern de Munique 1 x 3 Liverpool (1)

Porto 1 x 4 Liverpool (1) 2 Milner Liverpool 3 x 2 PSG (1)

PSG 2 x 1 Liverpool (1) 2 Oriji Liverpool 4 x 0 Barcelona (2) 2 Wijnaldum Liverpool 4 x 0 Barcelona (2) 2 Keita Liverpool 2 x 0 Porto (1) 1 Sturridge Liverpool 3 x 2 PSG (1) 1

LIVERPOOL - TODOS OS GOLS DA CAMPANHA

JOGADORES INSCRITOS

Goleiros

13 - Alisson Becker

22 - Simon Mignolet

60 - Caoimhin Kelleher

Defesas

4 - Virgil Van Dijk

6 - Dejan Lovren

12 - Joe Gomez

18 - Alberto Moreno

26 - Andy Robertson

32 - Joël Matip

46 - Adam Lewis

51 - Ki-Jana Hoever

61 - George Johnston

66 Trent Alexander-Arnold

Meias

3 - Fabinho

5 - Georginio Wijnaldum

7 - James Milner

8 - Naby Keïta

10 - Sadio Mané

14 - Jordan Henderson

20 - Adam Lallana

21 - Alex Oxlade-Chamberlain

23 - Xherdan Shaqiri

48 - Curtis Jones

57 - Isaac Christie-Davies

58 - Ben Woodburn

64 - Rafael Camacho

Atacantes