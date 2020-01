Liverpool já é campeão da Premier League? Só para seu empolgado torcedor

Ao contrário dos torcedores, atletas dos Reds mantém os pés no chão em relação ao Campeonato Inglês

Imparável, o venceu mais um jogo na Premier League: bateu o por 2 a 1 em jogo fora de casa válido pela 24ª rodada da Premier League.

Os gols de Henderson e Roberto Firmino levaram os Reds a 67 pontos, 16 a mais em relação ao , segundo colocado, e com um jogo a menos. Exatamente por isso, a torcida dos vermelhos voltou a entoar cânticos comemorando antecipadamente o título.

A primeira vez que os torcedores comemoraram o título, muito provável embora ainda matematicamente não oficializado, foi no último fim de semana, depois da vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival .

Perguntados sobre o tema após aquele duelo, jogadores do Liverpool e o técnico Jurgen Klopp mantiveram os pés no chão. Nesta quinta-feira (23), Roberto Firmino seguiu com o discurso que vem dos vestiários.

“É uma bela distância para o City, mas nada acabou ainda. Não tem nada terminado, então a gente tem que continuar com essa pegada”, disse o atacante brasileiro para a ESPN .

Toda esta precaução não se baseia apenas no discurso óbvio que muitas vezes impera nos esportes: também é fruto de traumas recentes do Liverpool no Campeonato Inglês, título que não conquista há 30 anos.

Um exemplo mais recente aconteceu na rodada de Boxing Day, tradicional jogo realizado na época de Natal. O histórico mostra que quase sempre o time que lidera o certame em tal momento consegue ficar com o título. O Liverpool chegou ao Boxing Day na liderança em quatro ocasiões e não levantou a taça no final. Em Anfield não querem que esta seja a quinta vez.

Outra memória foi o escorregão do ídolo Steven Gerrard, em 2014 no duelo contra o , que simbolizou a perda do título que naquela temporada ficaria com o Manchester City.

Na última campanha, o time de Jurgen Klopp somou 97 pontos e ficou apenas a um do Manchester City. Foi o melhor vice-campeão da história, mas isso não basta.

Ao longo dos últimos 30 anos não faltaram decepções e traumas para o Liverpool na Premier League. Para quem participa do departamento de futebol, não há espaço para descanso até acabar com o jejum. Os torcedores, contudo, já se alimentam da tão sonhada conquista.