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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis

Traduzido por

Liverpool finalmente chega a acordo sobre transferência de 144 milhões de euros

Mercado da bola
Liverpool

O Liverpool chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain sobre o valor da transferência de Bradley Barcola, segundo informa o confiável jornalista britânico Ben Jacobs.

Os Reds já estão há mais tempo na disputa para tirar o ponta-esquerda do PSG e o clube do técnico Andoni Iraola finalmente conseguiu o que queria.

O Liverpool vai pagar um valor de 123 milhões de euros, que ainda pode subir para 144 milhões por meio de bônus.

Anteriormente, o Liverpool ainda pensava em um negócio combinado com Ibrahim Mbaye, mas o ponta-direita senegalês foi vendido na noite de sexta-feira para o Aston Villa por 55 milhões de euros.

Barcola disputou 152 partidas ao todo pela potência francesa. Ele marcou 39 vezes e também deu 37 assistências. Duas vezes ele venceu a Liga dos Campeões com o clube.

O PSG já contratou Mika Godts como substituto para o lado esquerdo do ataque. O PSG pagou 55 milhões de euros ao Ajax pelo atacante belga.

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