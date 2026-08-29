Liverpool finalmente chega a acordo sobre transferência de 144 milhões de euros

O Liverpool chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain sobre o valor da transferência de Bradley Barcola, segundo informa o confiável jornalista britânico Ben Jacobs.
Os Reds já estão há mais tempo na disputa para tirar o ponta-esquerda do PSG e o clube do técnico Andoni Iraola finalmente conseguiu o que queria.
O Liverpool vai pagar um valor de 123 milhões de euros, que ainda pode subir para 144 milhões por meio de bônus.
Anteriormente, o Liverpool ainda pensava em um negócio combinado com Ibrahim Mbaye, mas o ponta-direita senegalês foi vendido na noite de sexta-feira para o Aston Villa por 55 milhões de euros.
Barcola disputou 152 partidas ao todo pela potência francesa. Ele marcou 39 vezes e também deu 37 assistências. Duas vezes ele venceu a Liga dos Campeões com o clube.
O PSG já contratou Mika Godts como substituto para o lado esquerdo do ataque. O PSG pagou 55 milhões de euros ao Ajax pelo atacante belga.