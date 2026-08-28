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Bart DHanis

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Liverpool é superado do nada na disputa por atacante do PSG

Mercado da bola
Liverpool

O Aston Villa vai se reforçar com Ibrahima Mbaye, informa o The Athletic. O ponta direita fará a transferência do Paris Saint-Germain para Birmingham por 55 milhões de euros.

O Villa ainda negociava com o Milan e Rafael Leão uma possível transferência do português, mas ele escolheu se transferir para o Galatasaray.

Com isso, o Villa precisou agir rápido e chegou a um acordo pelos serviços de Mbaye. O ponta de apenas 18 anos não era bem avaliado apenas em Birmingham. O Liverpool também tinha interesse.

Os Reds pensavam em um negócio combinado com Bradley Barcola. O clube negociava com o PSG a transferência da dupla, mas agora fica sem o acerto.

Mbaye é um produto das categorias de base do PSG. Aos 18 anos, ele já soma 15 partidas pela seleção de Senegal. Nelas, marcou quatro vezes.

O ponta direita disputou 42 jogos pelo time principal do PSG. Ele marcou quatro vezes pela potência francesa e também deu quatro assistências.

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