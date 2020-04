Liverpool é criticado por usar manobra do governo para cortar custos na pandemia

Torcedores e até mesmo um grande ídolo do clube lamentaram a atitude da diretoria

Se dentro de campo o vinha recebendo só elogios quando a bola ainda estava rolando, fora das quatro linhas o clube de Anfield Road tomou uma atitude, em meio à paralização geral por causa da pandemia da Covid-19, que levantou muitas críticas.

No último sábado (04), os Reds anunciaram que irão fazer uso da licença governamental, destinada especialmente a empresas médias e pequenas que pararam suas atividades por causa do novo coronavírus.

Se anteriormente havia prometido que iria arcar com todos os salários de seus funcionários, agora o Liverpool poderá arcar com somente 20% dos vencimentos, com o governo britânico se encarregando dos 80% restantes.

A medida também foi tomada por outros clubes ingleses – como , , Bournemouth e – mas traz consigo muitas críticas. Na última temporada, o Liverpool, por exemplo, apresentou lucro de 533 milhões de libras.

“Eles dizem que seus empregados são sua família. Não estou me sentindo um membro da família. Por que um clube com um volume de negócios de centenas de milhões de libras está usando um esquema do governo para seus funcionários quando outros negócios têm mais necessidade disso?”, disse à BBC um empregado do Liverpool.

“Sinto-me decepcionado e acho que este programa poderia estar sendo usado por empresas em dificuldades”, completou.

Ídolo do clube se revolta

A decisão tomada pela direção do Liverpool, segundo apurado pela Goal, irá economizar cerca de 750 mil libras por mês, mas também contrasta com a postura de clubes como o , rival azul da cidade, e também do – que seguem pagando integralmente seus funcionários.

Jurgen Klopp showed compassion for all at the start of this pandemic, senior players heavily involved in @premierleague players taking wage cuts. Then all that respect & goodwill is lost, poor this @LFC https://t.co/9bE8Rw1veE — Jamie Carragher (@Carra23) April 4, 2020

Ídolo do clube, Jamie Carragher não poupou críticas à decisão tomada pelos Reds: “Jurgen Klopp (treinador do time) mostrou toda sua compaixão desde o início desta pandemia, jogadores profissionais altamente envolvidos na situação do corte de salários da Premier League. E aí, todo o respeito e boa-vontade são perdidos. Que pena, Liverpool”, escreveu o ex-jogador em seu Twitter.