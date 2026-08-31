Liverpool desembolsa quantia astronômica e apresenta Barcola

Bradley Barcola já pode se chamar oficialmente jogador do Liverpool. A potência inglesa anunciou nesta segunda-feira que o atacante vindo do Paris Saint-Germain foi aprovado nos exames médicos, após o que assinou um contrato de vários anos.

"É uma grande honra poder jogar pelo Liverpool. Estou muito feliz. Demorou muito, mas estou extremamente feliz por agora poder jogar pelo Liverpool. A única coisa que eu quero é estar em campo e jogar", comemorou Barcola no site oficial de seu novo clube.

"Espero alcançar grandes coisas. Antes de tudo, vencer a Premier League, esse é um dos maiores sonhos da minha vida. Quero conquistar isso e fazer parte deste time por muito tempo. Foi por isso que também assinei um contrato de longa duração. Espero que dê certo", acrescentou o ambicioso atacante.

O PSG publicou uma mensagem de agradecimento a Barcola em seu site. "O Paris Saint-Germain agradece calorosamente a Bradley por suas três temporadas no clube. Ele chegou a Paris aos 20 anos, teve uma enorme evolução, conquistou treze títulos e contribuiu para escrever um dos capítulos mais bonitos da história do Paris Saint-Germain."

"Graças ao seu talento e às emoções que despertou nos torcedores, Bradley continuará vivo nos corações dos parisienses. O clube deseja a ele tudo de melhor na sequência de sua carreira e muito sucesso com suas novas cores", afirmou a diretoria do PSG.

Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool pagará 123 milhões de euros, valor que ainda pode subir para 144 milhões por meio de bônus. Não é por pouco uma quantia recorde, já que 145 milhões de euros foram desembolsados por Alexander Isak.

Antes, o Liverpool ainda pensou em um acordo combinado com Ibrahim Mbaye, mas o ponta direita senegalês foi vendido ao Aston Villa na noite de sexta-feira por 55 milhões de euros.

Barcola disputou ao todo 152 partidas pela potência francesa. Nelas, marcou 39 gols e deu 37 assistências. Ele conquistou a Liga dos Campeões duas vezes com o clube.