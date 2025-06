Seleções se enfrentam nesta terça-feira (10), no Estádio Euroborg; confira a transmissão e outras informações do jogo

Holanda e Malta se enfrentam nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Euroborg, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após estrear com uma vitória por 2 a 0 sobre a Finlândia, a Holanda volta a campo tendo disputado dois jogos a menos nas Eliminatórias. No momento, ocupa a terceira posição do Grupo G, com três pontos, três a menos que a líder Polônia.

Por outro lado, Malta é a lanterna do Grupo G, com apenas um ponto conquistado. Em três partidas, sofreu derrotas para a Finlândia por 1 a 0 e para a Polônia por 2 a 0, além de um empate sem gols contra a Lituânia.

Prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong, Gakpo, Depay.

Malta: Bonello; Shaw, Carragher, Muscat; J.Mbong, Guillaumier, Teuma, Satariano, Camenzuli; Jones, P.Mbong .

Desfalques

Holanda

Sem desfalques confirmados

Malta

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de junho de 2025 Horário: 15h45 (de Brasília) Local: Estádio Euroborg - Groningen, HOL

