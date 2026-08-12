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Paris-Saint-Germain-FC-vs-Tottenham-Hotspur-FC-UEFA-Super-Cup-FiAFP

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Lista rara: PSG mira feito histórico do Real Madrid

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
Real Madrid
Milan
França
England
Áustria
Espanha
Itália

O time francês vai conquistar a Supercopa?

O Paris Saint-Germain se prepara para escrever uma nova página na história da Supercopa da Europa quando enfrentar o Aston Villa na noite desta quarta-feira, em um confronto que lhe dá a chance de ingressar em uma lista seleta.

A equipe francesa aspira manter o título pela segunda temporada consecutiva, um feito alcançado apenas duas vezes na história da Supercopa da Europa, por Milan e Real Madrid, segundo estatísticas do "Squawka".

O Milan foi o primeiro a conseguir esse feito ao conquistar o título em 1989 e 1990, antes de o Real Madrid repetir o mesmo cenário em 2016 e 2017, tornando-se o último time a conseguir isso até agora.

O Paris Saint-Germain conquistou o seu primeiro título na Supercopa da Europa no ano passado, depois de virar a desvantagem diante do Tottenham, antes de decidir o confronto nos pênaltis, adicionando a taça às suas vitrines pela primeira vez.

O Paris Saint-Germain precisa vencer o Aston Villa para se tornar apenas o terceiro time na história da Supercopa da Europa a conseguir manter o título em duas temporadas consecutivas, depois de Milan e Real Madrid.

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