Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, anunciou sua nova convocação como preparação para o início da caminhada da "Roja" na Liga das Nações da Europa 2026-2027, que teve 4 mudanças em comparação ao grupo que conquistou a última Copa do Mundo.

A Espanha volta a entrar em campo após o título da Copa do Mundo, e antes dele o título da Eurocopa, quando visita a Inglaterra no estádio de Wembley daqui a uma semana, na abertura de uma sequência de 4 partidas durante a data Fifa.

Após o duelo com a Inglaterra, a Espanha recebe a seleção da Croácia no dia 29 no estádio Sánchez Pizjuán, antes de enfrentar a República Tcheca em Oviedo no dia 3, e então encerra essa sequência com um novo confronto diante da Croácia em Split.

Apesar das mudanças, De la Fuente manteve a estrutura básica da seleção campeã do mundo, com uma mensagem clara de que as portas da seleção continuam abertas para todos, e que manter um lugar nas fileiras do campeão mundial exige a continuidade do brilho e da concorrência.

Dos 26 jogadores que disputaram o Mundial, 4 ficaram de fora da nova convocação.

Lesão abre a porta para goleiro da Inter

A ausência de Joan García da lista foi obrigatória, depois que ele sofreu uma lesão no joelho direito em decorrência de uma queda durante o confronto com o Racing, ficando de fora do próximo período de concentração da seleção.

De la Fuente aproveitou a oportunidade para convocar Josep Martínez, goleiro da Inter de Milão, que retorna à seleção espanhola depois de já ter atuado com a camisa da "Roja" em junho de 2021.

A estreia internacional de Martínez foi na era De la Fuente, durante a partida que a Espanha foi obrigada a disputar contra a Lituânia com um time reserva, após o isolamento da seleção principal por causa da contaminação de Sergio Busquets e Diego Llorente pelo coronavírus.

Huijsen volta e Eric García substitui Llorente

Já na posição de lateral-direito, a mudança era esperada após o anúncio de Marcos Llorente, no último dia 3 de setembro, de sua aposentadoria da carreira internacional.

De la Fuente decidiu apostar em Eric García nessa posição, função na qual ele disputou todos os minutos de suas participações com o seu clube durante a atual temporada, além de convocar o zagueiro Dean Huijsen, estrela do Real Madrid, que retorna à seleção após ter ficado de fora da Copa do Mundo.

Volta de Fermín e ausência de Gavi

No meio-campo, a lista teve a ausência de Gavi, jogador do Barcelona, depois que suas participações diminuíram desde que ele sofreu um novo problema no joelho após a partida contra o Elche.

Gavi foi titular na primeira partida da Espanha na Copa do Mundo contra Cabo Verde, mas não conseguiu manter sua presença por causa da lesão.

A Comissão de Recursos da Fifa rejeitou o pedido da Federação Espanhola de suspender o jogo de suspensão imposto a Gavi, por causa dos acontecimentos da final da Copa do Mundo.

Em contrapartida, Fermín López, estrela do Barcelona, voltou aos planos de De la Fuente, depois de ter ficado de fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão no pé sofrida durante a última rodada da temporada passada, apesar de ter sido um dos elementos essenciais nos planos do técnico antes do torneio.

Novo atacante espanhol lidera a corrida dos artilheiros

No setor ofensivo, a surpresa veio com a exclusão de Borja Iglesias, que foi uma das opções nas quais De la Fuente apostou especialmente durante a Copa do Mundo.

Roberto Fernández, atacante do Espanyol, ocupou seu lugar, depois de se impor na liderança da corrida pelo prêmio Zarra de melhor artilheiro espanhol do campeonato.

O atacante do Espanyol superou Camello, Espí e Gonzalo na corrida pela vaga na lista da seleção.

Lista completa da Espanha

Goleiros: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez.

Defesa: Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsí, Laporte, Vivian, Dean Huijsen, Cucurella, Grimaldo.

Meio-campo: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Baena, Fermín López.

Ataque: Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Víctor Muñoz.





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