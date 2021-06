Lisca, Aguirre ou Loss efetivado: Inter quer definir novo técnico até o fim da semana

Equipe colorada está sem treinador desde a demissão de Miguel Ángel Ramírez, na última sexta-feira (11)

A direção do Inter abre a semana em busca de um novo técnico para substituir o espanhol Miguel Ángel Ramírez, desligado do cargo após a eliminação colorada na Copa do Brasil. Os nomes mais especulados são os do Lisca, que está de saída do América-MG e de Diego Aguirre, que está livre no mercado.

Efetivar o interino Osmar Loss, com Julinho Camargo de auxiliar técnico, seria uma saída caseira e que não é descartada pelos dirigentes. Aí a busca seria para contratar um preparador físico, já que Cristóbal Fuentes foi demitido, junto com Miguel Ramírez.

“O nosso foco era o jogo contra o Bahia, nós precisávamos vencer, a vitória foi importante. A partir desta segunda-feira é que vamos efetivar a busca por um treinador, queremos definir esta situação até sexta-feira. Não vamos descartar nada, sabemos da situação do Lisca, ele é um nome que está sendo analisado, assim como o do Diego Aguirre e outros nomes. Também não descartamos efetivar o Osmar Loss, que foi muito bem no jogo contra o Bahia”, destacou o presidente colorado Alessandro Barcellos, para a reportagem da Goal.

O mandatário colorado está no Rio de Janeiro, onde participa de uma reunião entre os presidentes de clubes e a direção da CBF. Em Porto Alegre, o vice de futebol João Patrício Herrmann e o executivo de futebol Paulo Bracks irão dar sequência na procura por um novo treinador.