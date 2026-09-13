Lionel Messi se aproxima de marca mágica pelo Inter Miami

Lionel Messi marcou pelo Inter Miami na madrugada de sábado para domingo. Parecia que seria o gol da vitória, mas o Nashville tinha outros planos. O líder da Conferência Leste da MLS chegou ao empate nos acréscimos: 2 a 2.

O Inter Miami venceu apenas uma das últimas seis partidas antes do confronto direto com o Nashville. Com isso, Messi e companhia ficaram bem para trás na briga pela liderança.

O time da casa já saiu atrás no placar aos quatro minutos, mas, com direito a um gol de Messi, colocou a casa em ordem. A estrela argentina finalizou com sucesso da entrada da área. Foi o gol de número 99 em 114 jogos pelo Inter Miami.

O Inter Miami parecia que enfim voltaria a vencer. Por isso, foi um grande balde de água fria quando Sam Surridge empurrou para as redes o 2 a 2 nos acréscimos. Assim, o Nashville segue nove pontos à frente do perseguidor da Flórida, com ainda nove rodadas por disputar.

Messi lidera a artilharia da MLS de 2026 com dezenove gols. Esta também é a terceira temporada seguida em que o meia de 39 anos atinge ao menos dez gols em solo americano.