Lionel Messi se aproxima da marca mágica de 100 gols pelo Inter Miami

Lionel Messi marcou pelo Inter Miami na madrugada de sábado para domingo. Parecia que seria o gol da vitória, mas o Nashville tinha outros planos. O líder da Conferência Leste da MLS empatou nos acréscimos: 2 a 2.

O Inter Miami venceu apenas um dos últimos seis jogos antes do confronto de alto nível com o Nashville. Com isso, Messi e companhia ficaram bem para trás na briga pela liderança.

O time da casa já estava em desvantagem após quatro minutos, mas colocou a casa em ordem, inclusive com um gol de Messi. A estrela argentina finalizou com sucesso da entrada da área. Foi o gol de número 99 em 114 partidas pelo Inter Miami.

O Inter Miami parecia que finalmente voltaria a vencer. Por isso, foi um grande balde de água fria quando Sam Surridge empurrou para o gol o 2 a 2 no tempo adicional. Com isso, o Nashville segue nove pontos à frente do perseguidor da Flórida, com ainda nove rodadas a serem disputadas.

Messi lidera a artilharia da MLS de 2026 com dezenove gols. É também a terceira temporada seguida em que o armador de 39 anos alcança pelo menos dez gols em solo americano.