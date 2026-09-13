Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083125525.jpgIcon Sportswire
Rian Rosendaal

Traduzido por

Lionel Messi se aproxima da marca mágica de 100 gols pelo Inter Miami

Inter Miami CF x Cruz Azul
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
L. Messi

Lionel Messi marcou pelo Inter Miami na madrugada de sábado para domingo. Parecia que seria o gol da vitória, mas o Nashville tinha outros planos. O líder da Conferência Leste da MLS empatou nos acréscimos: 2 a 2.

O Inter Miami venceu apenas um dos últimos seis jogos antes do confronto de alto nível com o Nashville. Com isso, Messi e companhia ficaram bem para trás na briga pela liderança.

O time da casa já estava em desvantagem após quatro minutos, mas colocou a casa em ordem, inclusive com um gol de Messi. A estrela argentina finalizou com sucesso da entrada da área. Foi o gol de número 99 em 114 partidas pelo Inter Miami.

O Inter Miami parecia que finalmente voltaria a vencer. Por isso, foi um grande balde de água fria quando Sam Surridge empurrou para o gol o 2 a 2 no tempo adicional. Com isso, o Nashville segue nove pontos à frente do perseguidor da Flórida, com ainda nove rodadas a serem disputadas.

Messi lidera a artilharia da MLS de 2026 com dezenove gols. É também a terceira temporada seguida em que o armador de 39 anos alcança pelo menos dez gols em solo americano.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google