Lionel Messi recebe pedido de casamento de "Vovó Gangster" de 89 anos

Craque argentino foi alvo de proposta inusitada de senhora de 98 anos; assista ao momento

O QUE ACONTECEU?

Messi esteve em campo pelo Inter Miami no empate por 2 a 2 contra o Palmeiras, em jogo realizado no Hard Rock Stadium, na Flórida. O camisa 10 saiu frustrado após ver o time de Mascherano desperdiçar uma vantagem de dois gols.

ASSISTA AO MOMENTO

O CONTEXTO

Apesar do desfecho amargo, Messi chegou sorrindo para o aquecimento. O motivo? Um cartaz inusitado nas arquibancadas chamou sua atenção.

VOCÊ SABIA?

Pauline Kana, mais conhecida como “Vovó Gangster” no Instagram e famosa por aparecer em eventos da NFL e WWE ao lado do neto Ross Smith, exibiu um cartaz com a frase: “Messi, você quer se casar comigo?”. O craque viu, acenou e sorriu. Vale lembrar: ele é casado com Antonela Roccuzzo e pai de Thiago, Mateo e Ciro.

O QUE VEM POR AÍ PARA MESSI?

Com recém-completados 38 anos, Messi volta a campo no domingo (29) contra o Paris Saint-Germain, seu ex-clube, em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.