Lionel Messi precisa assumir responsabilidade para salvar a Argentina... e seu legado

O camisa 10 nunca marcou um gol na fase eliminatória da Copa do Mundo e, se a Argentina perder para o México, ele não chegará nem às oitavas de final

Gerardo 'Tata' Martino, técnico do México, adversário da Argentina neste sábado (26), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2022, está bem ciente de que está em uma posição desconfortável.

"Eu sei onde nasci", disse o técnico do México, aos repórteres, na véspera do confronto contra a Argentina, seu país natal. "Vou te dizer o ano, o nome do hospital e o código de área da cidade, mas tenho que fazer todo o possível para que o México ganhe."

E, para isso, ele precisa parar Lionel Messi, atacante do PSG, jogador no qual que ele treinou anteriormente no Barcelona e na Argentina.

"O melhor jogador de futebol dos últimos 15 anos, pelo menos", declarou Martino. "Quando se trata de pará-lo, é mais frequente porque ele está tendo uma tarde ruim do que o que o adversário."

Messi não pode ter uma tarde ruim, na verdade, no Lusail Stadium. Seu legado na Copa do Mundo está em jogo neste duelo.

Não existe desculpas. Este é sem dúvida o melhor, ou, pelo menos, o mais unido time argentino que ele já jogou. A seleção de Lionel Scaloni chegou ao Qatar em uma sequência de 36 jogos invictos.

E, mesmo assim, eles abriram a campanha com uma derrota, por 2 a 1, para a Arábia Saudita, equipe posicionada no 48º lugar abaixo deles no ranking mundial.

Lionel Scaloni admitiu que seus jogadores estavam "todos com dor", enquanto se sentavam em silêncio atordoado no vestiário. Eles não eram os únicos lutando para processar a derrota. Um jornalista argentino pode ser encontrado em lágrimas na zona mista após o jogo. "Um dia triste", como Scaloni admitiu.

Tudo começou tão bem, no entanto, com Messi friamente se redimindo por sua falta de pênalti na estreia da Argentina contra a Islândia, quatro anos atrás, com uma cobrança suave.

No entanto, eles posteriormente não conseguiram acompanhar a linha alta da Arábia Saudita, vendo três 'gols' no primeiro tempo anulados por impedimento e pagaram um preço alto, com a Arábia Saudita provocando uma virada com Saleh Al-Shehri e Salem Al-Dawsari.

"É difícil de entender porque em quatro a cinco minutos eles marcaram duas vezes", lamentou Scaloni, claramente chocado. "Acho que foram os únicos chutes a gol."

Se os sauditas tinham aproveitado a sorte, porém, não havia como negar que os argentinos falharam lamentavelmente em responder à adversidade.

Muitos jogadores tiveram um desempenho inferior. Na ITV, o ex-capitão do Manchester United, Roy Keane, ficou surpreso com a exibição de Angel Di Maria, enquanto Cristiano Romero estava tão mal que foi substituído no início do segundo tempo.

No entanto, o meio-campo foi um show de horrores, com Leandro Paredes e Rodrigo De Paul exatamente como estão: dois jogadores que não jogaram futebol regular nesta temporada. No entanto, foi Messi quem, sem surpresa, suportou o peso das críticas na internet.

Seu status de craque foi criticado e houve as habituais comparações com Diego Maradona, até mesmo do filho do jogador.

"A comparação entre Messi e meu pai é feita por quem não vê e não entende de futebol", argumentou Diego Junior, na Rádio Marte. "Estamos falando de dois planetas diferentes."

Ele é obviamente um pouco tendencioso e a grandeza de Messi não deve ser definida por um torneio, mas não há como negar que seu legado na Copa do Mundo seria manchado por uma saída embaraçosamente precoce de sua fase final. Ninguém está descartando Messi ainda, no entanto. Nem mesmo Diego Júnior.

"Não descarto a possibilidade de Messi deixar a sua marca", acrescentou. "Às vezes, no futebol, acontece que você perde mesmo contra adversários muito mais fracos. Se você não fechar os jogos, até os times mais pobres virão até você."

A Argentina certamente pagou um alto preço por ter sido repetidamente apanhada em impedimento contra a Arábia Saudita, e precisará ser muito mais precisa contra o México, e não apenas em termos de tempo de suas corridas, mas também de chutes.

Eles estão, afinal, enfrentando um goleiro que sempre parece se transformar no melhor goleiro do mundo toda vez que uma Copa do Mundo acontece: Guillermo Ochoa.

E, a má notícia para a Argentina, é que, depois de ganhar um ponto precioso contra a Polônia ao defender um pênalti de Robert Lewandowski, Ochoa agora está ansioso para enfrentar Messi.

"Leo tem essa magia, ele não pode fazer nada e de um minuto para o outro ele pode resolver as coisas e marcar um gol", explicou. "Mas vai ser um bom desafio.

"Vai ser muito difícil, mas nada melhor do que uma Copa do Mundo contra um dos melhores jogadores da história, senão o melhor."

Para alguns, porém, Messi está perdendo um daqueles momentos verdadeiramente mágicos da Copa do Mundo que todos os grandes nomes do futebol têm em seu currículo.

Lembre-se, o sete vezes vencedor da Bola de Ouro ainda não marcou um gol na fase eliminatória, e a Argentina agora corre o risco de não chegar às oitavas de final no Qatar 2022.

Não deve tudo resumir-se a um homem, é claro. Tanto Scaloni quanto o próprio Messi dizem que a Argentina precisa permanecer unida, agora mais do que nunca durante sua campanha recorde.

Eles precisam assumir a responsabilidade coletiva pela situação surpreendente em que se encontraram e trabalhar juntos para sair dela. Mas o capitão, claramente, tem que dar o exemplo contra o México. Houve rumores de que Messi não está totalmente em forma, que ele foi prejudicado no treinamento por uma lesão.

Mas Scaloni diz que seu capitão está bem, fisicamente e mentalmente. Nada menos do que uma exibição decisiva será tolerada; tal é a natureza inconstante e implacável do futebol hoje. Os 'GOATs' não saem na primeira fase, afinal.

Certo ou errado, então, isto é sobre Messi. Ele tem que salvar a Argentina – e seu legado na Copa do Mundo.