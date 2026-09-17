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imago-sport-1083410399.jpgIcon Sportswire
Rian Rosendaal

Traduzido por

Lionel Messi marca um belo gol e alcança marca especial

Inter Miami CF x Cruz Azul
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
L. Messi

Lionel Messi chegou a 100 gols com a camisa do Inter Miami. O meia de 39 anos alcançou a marca na final da Campeones Cup contra o mexicano Cruz Azul, vencida por 2 a 0.

O vencedor da MLS enfrenta anualmente, desde 2018, o campeão da Primera División do México. Assim, o Inter Miami encarou o Cruz Azul, e a partida foi disputada no estádio do clube do sul da Flórida.

Messi abriu o placar aos 24 minutos com um gol de cabeça, após assistência de Luis Suárez. Foi o 100º gol da estrela argentina em sua 115ª partida pelo Inter Miami.

Depois do intervalo, Messi serviu como garçom. Em sua cobrança precisa de escanteio, Casemiro marcou de cabeça, abrindo vantagem rumo ao título da Campeones Cup.

Para o Inter Miami, é a primeira vez na história do clube que a Campeones Cup é conquistada. Atlanta United, Columbus Crew, New York City FC e Club América, entre outros, antecederam Messi e companhia.

O foco agora volta para a MLS, na qual o Inter Miami precisa tirar uma desvantagem de nove pontos para o líder Nashville. Na madrugada de domingo para segunda, a equipe recebe o San Diego FC.

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