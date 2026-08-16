Lionel Messi comete falha no Inter Miami e sofre derrota por ampla margem

Na noite de sábado para domingo, o Inter Miami perdeu por ampla margem para o Nashville SC. Em Nashville, a equipe de Lionel Messi foi derrotada por 4 a 1. O astro argentino desperdiçou um pênalti.

Logo aos 15 minutos de jogo, os donos da casa abriram o placar. Andy Najar cabeceou com categoria uma bola cruzada na segunda trave para fazer 1 a 0.

Cinco minutos depois, Messi teve a chance de empatar para sua equipe, depois que Luis Suárez foi derrubado dentro da área.

O argentino foi para a cobrança da marca dos 11 metros, mas bateu fraco, rasteiro, no canto esquerdo, e a finalização foi defendida com facilidade. No rebote, Reguilón marcou, mas se adiantou, então o gol não valeu.

No fim das contas, o Inter Miami chegou ao empate contra a lógica do jogo. Telasco Segovia girou muito bem para se livrar do adversário e bateu colocado no canto mais distante.

No segundo tempo, porém, o Nashville passou por cima do Inter Miami. Graças aos gols de Hany Mukhtar (duas vezes) e Sam Surridge, o placar final de 4 a 1 já estava no marcador aos 63 minutos.

Com a vitória, o Nashville lidera com folga a Conferência Leste. Após 19 partidas, o clube soma 43 pontos. O Inter Miami é o segundo, com 38 pontos no mesmo número de jogos.