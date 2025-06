Lionel Messi e Antonella Roccuzzo estão "felizes" no Inter Miami, mas planos de ficar na MLS até aposentadoria ainda podem mudar

Família de Messi vive bom momento nos EUA, mas futuro do craque argentino segue indefinido após fim do contrato com o Inter Miami

O QUE ACONTECEU?

Lionel Messi está cumprindo o último ano de contrato com o Inter Miami, assinado quando chegou aos Estados Unidos em meados de 2023. O acordo prevê a opção de renovação por mais um ano.

O CONTEXTO

Apesar do otimismo dentro do clube sobre uma renovação até 2026 — ano da próxima Copa do Mundo —, a cláusula ainda não foi ativada. A decisão sobre o futuro de Messi deve ser tomada nas próximas semanas.

O QUE BALAGUE DISSE?

Em entrevista à BBC Sport, o jornalista Guillem Balague explicou como está o momento pessoal de Messi:

“Ele vai continuar no Inter Miami? Depois de dois anos difíceis em Paris, Messi e sua família estão muito bem em Miami. Se a família está feliz, ele também está”, afirmou.

Balague também destacou a vida de Antonella, esposa de Messi, como representante de marcas como Tiffany e Adidas nos EUA. Os três filhos do craque jogam nas categorias de base do clube, e ele costuma assistir aos jogos de perto.

VOCÊ SABIA?

Segundo Balague, há conversas em andamento para ampliar o vínculo de Messi com o Inter Miami. Ele tem contrato até o fim do ano, mas ainda não há nada oficial sobre a renovação.

“A ideia dele, por enquanto, é encerrar a carreira no clube. Mas, como o futebol sempre surpreende, nada é definitivo”, completou o jornalista. No passado, já se falou sobre um possível retorno ao Newell’s Old Boys, clube onde Messi começou.

E AGORA, O QUE VEM POR AÍ?

Messi colocou as conversas sobre renovação em espera para se concentrar no Mundial de Clubes da FIFA. Agora, com o Inter Miami eliminado para o Paris Saint-Germain nas oitavas de final, o argentino deve voltar a pensar no seu futuro.