Lionel Messi 1000: a nova marca histórica do argentino por clubes

Argentino precisou de apenas 841 jogos para bater recorde inédito; veja detalhes

Encontrar palavras para descrever Lionel Messi como um jogador de futebol profissional é uma tarefa difícil. Na tarde desta quinta-feira (4), em jogo do PSG contra o Nantes, válido pela Ligue 1, Lionel Messi chegou a mais uma nova marca história em sua carreira. O argentino alcançou o número de 1000 participações em gols por clubes. A partida terminou com vitória do PSG, pelo placar de 4 a 2, com Messi fazendo o 1º gol do jogo.

Ao todo, o craque tem 841 jogos por clubes, com 701 gols e 299 assistências. Ele possui, portanto, uma média de 1,19 gols ou assistências por jogo ao longo de sua carreira em clubes.

No Barcelona, ele marcou 672 gols, além de distribuir 254 assistências. Já no PSG, ele tem 29 gols e 45 assistências. Nesta temporada 2022/23, Messi disputou 40 partidas, e possui 31 gols e 20 assistências.