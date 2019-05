Ligue 1: Monaco e o drama do rebaixamento, quem subiu e o craque da temporada

Confira um rápido resumo sobre o que aconteceu na edição 2018-19 do Campeonato Francês

A edição 2018-19 da , campeonato transmitido com exclusividade pelo DAZN, terminou sem grandes surpresas na disputa pelo título, com o garantindo o bicampeonato com folga. Mas em relação às outras disputas, como briga contra o rebaixamento e vagas europeias? Se você acha que teve pouca emoção no , listamos alguns pontos abaixo para buscar mudar esta ideia.

MONACO CONTRA O REBAIXAMENTO

E o principal aspecto está no roteiro do , campeão em 2016-17, quebrando a sequência de quatro títulos seguidos do , teve um ano cheio de turbulências e se livrou da queda somente nas últimas rodadas.

Uma verdadeira montanha russa, já que a temporada começou com a saída do técnico Leonardo Jardim... que terminou por retornar na reta final da caminhada. Neste meio tempo Thierry Henry foi anunciado e teve, no clube que o alçou em sua carreira como jogador, a primeira chance como técnico de um clube profissional. Não deu nada certo: em 20 jogos foram 11 derrotas e somente quatro vitórias.

Durante o período de Henry, os monegascos ainda conseguiram contratar o espanhol Cesc Fábregas para dar mais qualidade à equipe. Ambos atuaram juntos no e se tornaram grandes amigos desde então, mas a parceria no Monaco durou apenas três jogos até o ídolo francês ser demitido. Fábregas contribuiu com um gol e uma assistência. Pouco para alguém de sua qualidade.

Com o retorno de Leonardo Jardim, o Monaco melhorou seus resultados. Entretanto, o time não passou confiança até o fim e se livrou praticamente na penúltima rodada. Quem não conseguiu se salvar foram: , e .

Quem subiu da segunda divisão foram Metz (campeão da Ligue 2) e Brest, através da vaga direta, e o Lens conseguiu o retorno através dos playoffs.

COMPETIÇÕES EUROPEIAS

No campeonato à parte, levando em consideração a diferença do PSG para os demais, Lille e brigaram pelo vice-campeonato (que dá uma vaga direta para a fase de grupos da ). Quem levou a melhor foi o Lille, que teve no atacante Nicolas Pepe o seu grande destaque. O Lyon, que terá na próxima temporada o brasileiro Sylvinho como treinador, ficou em terceiro e irá disputar a fase prévia da Champions.

Quem ficou com a vaga para a foi o , maior campeão francês da história, que fez boa campanha e terminou com a quarta posição.

ARTILHARIA E DESTAQUE INDIVIDUAL

O grande craque da Ligue 1 foi o jovem Kylian Mbappé, artilheiro isolado (33 gols) e protagonista do PSG no caminho de um título que não teve grande participação de Neymar – que mais uma vez perdeu a parte final da temporada por causa de uma lesão no pé.