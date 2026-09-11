Um campeão histórico da Liga Joi das Estrelas (o Campeonato Saudita Sub-21) está perto de deixar o Al-Ittihad durante a atual janela de transferências de verão.
O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o Al-Ittihad chegou a um acordo com o Al-Ettifaq para realizar uma troca por empréstimo, na qual seu jovem atacante Talal Haji partirá em troca da contratação do goleiro Faisal Al-Shamri.
Haji deixará o Al-Ittihad depois de alcançar um número histórico na última temporada da Liga Joi das Estrelas, quando se tornou o primeiro jogador a marcar 6 gols ("dupla tripleta") em uma única partida da competição.
A "dupla tripleta" do jogador de 19 anos aconteceu durante a vitória sobre o Al-Bukayriyah pelo placar de 7 a 1, no dia 8 de março passado, na décima oitava rodada do Campeonato Saudita Sub-21.
O nome de Haji se destacou no Al-Ittihad há cerca de 3 anos, mais precisamente no verão de 2023, quando foi promovido ao time principal, no mesmo momento da contratação do atacante francês Karim Benzema, vindo do Real Madrid.
Em sua primeira temporada, e apesar de ter apenas 16 anos, Haji conseguiu participar de 13 partidas, sendo duas delas jogadas por completo, nas quais supriu a ausência de Benzema, e marcou dois gols e deu 3 assistências ao longo desses jogos.
No entanto, o desempenho do jovem atacante saudita caiu depois disso, o que obrigou o Al-Ittihad a emprestá-lo às fileiras do Al-Riyadh em 2025, mas ele marcou apenas um único gol em 15 partidas.
Vale lembrar que a janela de transferências de verão no Campeonato Saudita Sub-21 se estende até o dia 20 de setembro deste ano, depois de ter se encerrado na Liga Roshn no dia 6 do mesmo mês.