Liga dos Clubes se reúne para debater estrutura e divisão do poder

Clubes esperam discutir nesta quinta-feira (22), através de reunião virtual, o modelo de governança para deixar o estatuto encaminhado

Nesta quinta-feira (22), presidentes das séries A e B do Campeonato Brasileiro vão se reunir por videoconferência para dar sequência no projeto da Liga de Clubes. A ideia é aprofundar temas mais importantes, como por exemplo a divisão do poder.

A expectativa é de que a comissão, formada por advogados, apresente aos representantes dos clubes vários modelos de liga, uma espécie de "cases" das principais competições e os modelos de governança. Uma das grandes dúvidas é se todos os clubes terão poder de voto igual, se haverá alguma diferença dependendo da série de cada clube e etc.

Caso encontrem boas soluções nesta reunião, existe a possibilidade do estatuto ser votado no início de agosto, o que pode acelerar a criação definiiva da liga. Até o momento, segundo apuração da Goal, a CBF não se movimenta contrária, mas também não acredita muito no sucesso da Liga.

Em junho, a Goal trouxe a posição do Avaí, um dos clubes que discute a criação da liga. Na ocasião, o presidente da entidade, Francisco José Battistotti, afirmou que as equipes da Série B exigiram uma receita maior, mais próxima da dos clubes da Série A. A ideia, no entanto, é deixar as discussões sobre a divisão do dinheiro mais para frente.