Dirigentes da Série A e Série B se reúnem e avançam por criação da liga de clubes

Encontro nesta segunda-feira (28) definiu que o projeto será formado nos próximos três meses

Os clubes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro se reuniram ao longo desta segunda-feira (28), em São Paulo, para avançar no projeto da criação de uma liga para gerir o Brasileirão. No primeiro encontro, no Rio de Janeiro, apenas representantes que disputam a primeira divisão estavam presentes. Na reunião de hoje, que também contou com representantes de equipes da segunda divisão, ficou decidido que a ideia será estruturada ao longo dos próximos três meses.

Segundo apuração da Goal, a reunião de hoje foi considerada satisfatória pelos dirigentes e algumas empresas já aparecem como potenciais interessadas em aportar no projeto. Os representantes dos clubes deixaram o encontro cientes de que precisam, agora, desenvolver as questões de governança, ou seja, escolher um presidente ou CEO, e em seguida, a divisão do dinheiro como um todo. A expectativa é ter alguém que não esteja ligado a nenhum clube neste momento.

"Evoluiu, sim (a discussão sobre a criação da liga). Agora temos a adesão dos 20 clubes da Série B, o movimento cresceu. Hoje (na reunião) formamos um grupo de trabalho", um dirigente confidenciou à reportagem.

Conforme a Goal também trouxe nos últimos dias, há um temor grande com relação ao Flamengo. Há quem acredite que o clube carioca pode se tornar um obstáculo em relação a harmonia na hora de aprofundar o debate sobre a divisão de verbas. Este tema, inclusive, deixa dentro da CBF um sentimento de otimismo de que a ideia fracasse.

O Campeonato Brasileiro vai mudar de nome?

A ideia com a nova liga é criar um modelo semelhante ao da La Liga, inclusive com o Brasileirão podendo ter seu nome alterado, uma vez que os direitos da marca pentencem à CBF. Ao longo das próximas semanas, os dirigentes voltarão a se reunir para seguir formatando o modelo de estatuto da liga.