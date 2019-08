Liga dos Campeões: quando será o sorteio, times classificados e mais informações

Tudo o que você precisa saber sobre a atual edição da Champions League

A Liga dos Campeões está quase de volta com o sorteio da fase de grupos. A principal competição de clubes da Europa conta com 26 equipes já confirmadas, enquanto outros seis vencedores do "play-off" são aguardados.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Além dos ingleses , e , e dos gigantes espanhóis, a , de Cristiano Ronaldo, também aparece como favorita a buscar o troféu desta temporada. Com Mbappé e Cavani e ainda à espera sobre a definição do futuro de Neymar, o corre por fora.

Confira todas as informações sobre a !

QUANDO E ONDE SERÁ O SORTEIO?

O sorteio da fase de grupos será realizado em na quinta-feira, 29 de agosto. A Uefa ainda deve confirmar a hora de início da cerimônia. O sorteio será transmitido ao vivo pelo site oficial da entidade.

EQUIPES CLASSIFICADAS

ESPANHA: , Atlético, , Valência

INGLATERRA: Manchester City, Liverpool (campeão), , Tottenham

ITÁLIA: Juventus, Nápoles, , Inter

ALEMANHA: , Dortmund, Leipzig, Leverkusen

FRANÇA: Paris, LOSC ,

RÚSSIA: , Lokomotiv Moscovo

PORTUGAL:

UCRÂNIA:

BÉLGICA:

TURQUIA:

ÁUSTRIA: Salzburgo

Seis equipes vindas da qualificação/"play-off" juntam-se a estas 26.

ONDE ASSISTIR

A UCL estará presente na TV e na internet. Além dos canais do grupo Turner (TNT e Space), o torneio será exibido pelo Facebook Watch e também pelo EI Plus, serviço de streaming da própria Turner.

Mais artigos abaixo

Para assistir às partidas no Facebook, não é necessário ser assinante do Esporte Interativo ou de qualquer pacote de TV por assinatura.

Basta entrar na rede social do EI e acompanhar ao vivo.

CALENDÁRIO DA CHAMPIONS LEAGUE

Agosto

29 de agosto - sorteio da fase de grupos em Monaco

Setembro

17 e 18 de setembro - primeira rodada da fase de grupos

Outubro

1 e 2 de outubro - segunda rodada da fase de grupos

22 e 23 de outubro - terceira rodada da fase de grupos

Novembro

5 e 6 de novembro - quarta rodada da fase de grupos

26 e 27 de novembro - quinta rodada da fase de grupos

Dezembro

10 e 11 de dezembro - sexta rodada da fase de grupos

16 de dezembro - sorteio das oitavas de final em Nyon

Fevereiro

18, 19 25 e 26 de fevereiro- jogos de ida das oitavas de final

Março

10, 11, 17 e 18 de março - jogos de volta das oitavas de final

20 de março - sorteio das quartas e semifinais em Nyon

Abril

7 e 8 de abril - jogos de ida das quartas de final

14 e 15 de abril - jogos de volta das quartas de final

28 e 29 de abril - jogos de ida das semifinais

Maio