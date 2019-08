Onde vai passar a Liga dos Campeões 2019/20? Como assistir?

A atual edição termina em Istambul em maio de 2020. Confira todas as informações da competição

O principal torneio de clubes da Europa teve um grande domínio da Ingaleterra na última temporada. Enquanto o eliminou o na semifinal, o despachou o e conquistou o seu sexto título da Champions League, após superar os Spurs na grande decisão.

Agora, o torcedor poderá acompanhar novamente todas as emoções da temporada 2019/20, com as 26 equipes classificadas para a fase de grupos da competição.

Confira as principais informações da Liga dos Campeões!

ONDE ASSISTIR

A UCL estará presente na TV e na internet. Além dos canais do grupo Turner (TNT e Space), o torneio será exibido pelo Facebook Watch e também pelo EI Plus, serviço de streaming da própria Turner.

Para assistir às partidas no Facebook, não é necessário ser assinante do Esporte Interativo ou de qualquer pacote de TV por assinatura.

Basta entrar na rede social do EI e acompanhar ao vivo.

EQUIPES CLASSIFICADAS

ESPANHA: Barcelona, Atlético, , Valência

INGLATERRA: , Liverpool (campeão), , Tottenham

ITÁLIA: , Nápoles, , Inter

ALEMANHA: , Dortmund, Leipzig, Leverkusen

FRANÇA: Paris, LOSC ,

RÚSSIA: , Lokomotiv Moscovo

PORTUGAL:

UCRÂNIA:

BÉLGICA:

TURQUIA:

ÁUSTRIA: Salzburgo

Seis equipes vindas da qualificação/"play-off" juntam-se a estas 26.