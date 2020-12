Líderes do elenco respaldam Rogério Ceni e treinador tenta fazer de "psicólogo"

Mesmo após alguns questionamentos sobre algumas decisões diante do Racing, grupo apoia comandante e tenta recuperar a moral

As eliminações do na Copa do e principalmente na da América causaram impacto direto no clube. Nas finanças e dentro de campo. O elenco, que faturou os principais títulos em 2019, começa a ser questionado pela torcida e alguns líderes já recebem fortes críticas nas redes sociais.

Para evitar o fracasso total, o clima no Ninho do Urubu é de tentar salvar o ano com o Campeonato Brasileiro. Depois da eliminação para o , o vestiário não teve fortes cobranças e sim grandes lamentações. Agora, o grupo busca juntar os cacos e tenta se concentrar no Brasileirão. Com 39 pontos e o mesmo número de jogos que tem o líder , com 44, o terá pelo menos 4 semanas cheias consecutivas antes dos jogos.

Diante desse cenário, os principais líderes do elenco como Diego Ribas, Diego Alves, Ribeiro e Filipe Luís reforçaram respaldo ao trabalho de Rogério Ceni, os jogadores gostam dos treinos e da forma que o comandante passa as informações sobre os adversários. Internamente, há um bom entendimento sobre as ideias de Ceni, mesmo após questionamentos por escolhas diante do Racing.

No duelo decisivo contra o time argentino, Ceni optou por colocar Gustavo Henrique em campo horas antes do jogo, mas tinha treinado bem com Léo Pereira e todos achavam que esta seria a opção. Ter segurado Pedro tanto tempo no banco de reservas, mesmo precisando de um bom finalizador para resolver a partida, foi outro questionamento interno.

Tudo isso, no entanto, já foi superado e Rogério Ceni tenta fazer as vias de psicólogo. Nos últimos dias, tem trabalhado bastante a moral do grupo e conversando com alguns atletas em particular. Na própria coletiva, depois da eliminação contra o Racing, o treinador deixou as cobranças de lado pelo apoio. Exaltou o elenco e no dia a dia tenta fazer o mesmo.

Rogério Ceni:



"É sempre um orgulho trabalhar com gente desse nível, atletas desse nível, o resultado final não reflete nem de perto o que esse time produziu no dia de hoje". — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 2, 2020

Pensando no futuro, sabendo que apenas a conquista do Campeonato Brasileiro pode amenizar o fracasso da temporada, o Flamengo se prepara para o jogo contra o , neste sábado (5), no Nilton . A missão é apenas uma: recuperar o bom futebol e reforçar apoio a Rogério Ceni para encontrar um final mais feliz em fevereiro de 2021.