Libertadores volta este mês: como chegam os brasileiros e seus rivais?

Principal torneio do continente retorna em 15 de setembro com variadas situações: uns embalados, outros retomando e alguns ainda parados

A nova tabela da aponta que a disputa retorna em duas semanas, no dia 15 de setembro, com a terceira rodada da fase de grupos. E as condições dos clubes para o retorno são bem variadas, entre os que já vivem uma maratona de jogos e aqueles cujo futebol local ainda não tem previsão de retorno após a interrupção por conta da pandemia do novo coronavírus.

Quando a competição voltar, os sete times brasileiros já terão passado por dez rodadas da Série A, além dos jogos que fizeram desde julho com a reta final dos . Por outro lado, o futebol na , e ainda não foram retomados; na , volta praticamente junto da Libertadores; o foi o primeiro campeonato nacional a voltar, em julho; , , e tiveram as ligas retomadas em agosto.

Além disso, ainda em meio à pandemia, vários clubes têm sofrido com casos de contaminação no elenco. O , por exemplo, precisou suspender os treinamentos por conta dos testes de coronavírus que deram resultado positivo para 14 jogadores. A Conmebol liberou um aumento do número de inscritos, de 30 para 40 atletas, mas não prevê adiamentos de jogos. Portanto o sinal de alerta está ligado para o elenco do clube de Buenos Aires - e outros que podem ter o mesmo problema nos próximos dias.

Como chegam brasileiros e seus adversários na retomada da Libertadores:

Terça (15/09), 19h15, x -PR

O time boliviano entrou em campo pela última vez em 14 de março, pelo , e por conta da Libertadores o time foi autorizado a voltar aos treinos no início de agosto. Já o clube paranaense voltou a campo em 19 de julho, venceu o já no início de agosto e chegará na partida internacional tendo entrado em campo 16 vezes desde a retomada do futebol no . Com derrotas seguidas neste início de Brasileirão, o clube demitiu o técnico Dorival Junior.

No Grupo C da Libertadores, todos os times estão empatados com três pontos, com uma vitória e uma derrota cada após duas rodadas.

Terça (15/09), 21h30, x Olímpia

O Olímpia voltou a campo em 22 de julho e somará 11 partidas pelo até a vista ao Santos na Vila Belmiro. Em 30 de agosto, o time perdeu o clássico contra o Cerro Porteño, que lidera a liga local com sete pontos de vantagem sobre o rival.

Já o Santos terá 13 jogos acumulados até o encontro. O clube caiu para a nas quartas de final do e tem um começo de Brasileirão com duas vitórias nas seis primeiras rodadas. O técnico mudou: saiu o português Jesuado Ferreira, entrou o velho conhecido Cuca.

No Grupo G da Libertadores, o time brasileiro é o líder com seis pontos; o Olímpia, também invicto, tem quatro.

Quarta (16/09), 21h30, Bolívar x

Mesma situação do Jorge Willsterman: sem futebol local, o time voltou a treinar em 31 de julho de olho no retorno da Libertadores. Não joga desde 14 de março.

Enquanto isso, o Palmeiras terá feito 15 jogos. Foi campeão Paulista e está invicto nos cinco primeiros duelos pelo Campeonato Brasileiro. A grande novidade em relação ao time do início da Libertadores é a troca da liderança de Dudu, negociado, pela titularidade dos jovens Patrick de Paula e Gabriel Menino.

No Grupo B da Libertadores, o Palmeiras tem seis pontos, enquanto o Bolívar tem três.

Quarta (16/09), 19h15, x América de Cali

O América de Cali não joga desde 10 de março, quando atuou pela própria Libertadores. Os times que jogam o torneio continental voltaram a treinar no meio de julho.

Já o Internacional volta ao torneio com 15 jogos marcados. Foram cinco pelo Estadual e serão dez rodadas no início de Campeonato Brasileiro, que por enquanto é bom: o clube gaúcho venceu cinco partidas e é o líder da Série A após seis rodadas. Guerrero, com uma cirurgia no joelho, é o desfalque do restante da temporada.

O grupo tem Inter e na liderança, com quatro pontos; o América tem três.

Quarta (16/09), 21h30, x Grêmio

O campeonato chileno acabou de voltar, então a Universidad Católica receberá o Grêmio tendo feito duas partidas pela liga local.

O Grêmio, por outro lado, terá feito 16 partidas, sendo sete pelo , no qual foi campeão, e mais nove pelo Brasileirão, que começou invicto, mas com quatro empates em cinco jogos. A grande ausência é Cebolinha, negociado.

O grupo é liderado por Grêmio e Inter, e a Católica está zerada.

Quinta (17/09), 19h, x

O futebol argentino ainda não voltou, mas os times da Libertadores voltaram a treinar há alguns dias. O River Plate, portanto, chegará ao jogo do Morumbi sem atuar por seis meses e com apenas duas ou três semanas de treinos.

O São Paulo, por sua vez, terá feito 13 jogos quando a Libertadores voltar. O time caiu para o no mata-mata do Estadual, mas agora enfileirou três vitórias seguidas neste início de Brasileirão. Alexandre Pato deixou o clube nas últimas semanas.

No Grupo D, todos os times têm três pontos, cada um com uma vitória como mandante.

Quinta (17/09), 21h, x

O voltou no meio de agosto, então o Independiente del Valle terá oito partidas até visitar o Flamengo no Maracanã. Por enquanto, o time ainda não foi derrotado nos cinco primeiros duelos locais desde a retomada.

O Flamengo foi o brasileiro que primeiro voltou a campo, em 18 de junho, pelo Carioca. Foram seis rodadas pelo Carioca, vencido pelo clube, e serão dez pelo Brasileiro, somando 16 jogos até o retorno da Libertadores. O técnico Jorge Jesus deixou o clube, substituído por Domenec Torrent, que tem duas vitórias em seis jogos neste início de Série A.

A partida vale a liderança isolada do Grupo A: ambos os times têm seis pontos ganhos.