Libertadores: Sóbis garante vitória do Inter na estreia, Atlético perde em casa

Os dois brasileiros entraram em campo, respectivamente contra Palestino e Cerro Porteño, na estreia da fase de grupos

O mando de campo não quis dizer muita coisa nos jogos envolvendo Internacional e Atlético Mineiro, nos jogos realizados às 19h15 desta quarta-feira (06) na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Dentro de casa, no Mineirão, o Galo foi derrotado por 1 a 0 pelo Cerro Porteño. Apesar da superioridade na posse de bola e tentativas no ataque, faltou inspiração à equipe treinada por Levir Culpi e o ‘Ciclón’ – em posição irregular - somou os três pontos no Grupo E graças ao tento anotado por Churín. Finalizado o duelo, a torcida atleticana não escondeu a revolta: vaiou a equipe e criticou especialmente o treinador.

O clima foi diferente no Chile. Contra o Palestino, um gol de Rafael Sóbis garantiu, em cobrança de falta, a primeira vitória do Internacional no Grupo A. Longe de seus domínios, a aposta da equipe comandada por Odair Hellmann foi aproveitar os contra-ataques e deixar a proposta de jogo com os chilenos. Herói do triunfo, Sóbis deixou o banco de reservas no início da segunda etapa e decidiu. Quem também teve grande importância foi o goleiro Marcelo Lomba, instransponível no estadio San Carlos de Apoquindo.

O Internacional volta a campo pela Libertadores na próxima semana (13), contra o Allianza Lima, dentro do Beira-Rio. Já o Atlético-MG viaja para duelar com o Nacional de Montevidéu um da antes, no Uruguai.