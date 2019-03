Libertadores: Qual é o retrospecto do Palmeiras jogando no Allianz?

Alviverde registra 74% de aproveitamento jogando no seu estádio

O fará nesta terça-feira (12), seu primeiro jogo nesta Libertadores em sua casa, no Allianz Parque. Empurrado por mais de 30 mil torcedores no estádio, a equipe comandada por Felipão espera conseguir uma vitória em casa para encaminhar a classificação.

E se depender do bom retrospecto como mandante na competição sul-americana, os palmeirenses terão motivos para comemorar.

OS NÚMEROS JOGANDO EM CASA



Foto: Agência Palmeiras

Atuando no Allianz, o entrou em campo 13 vezes e ganhou em nove oportunidades, além de dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 74%.

Se contar os duelos como mandante geral na competição, os números aumentam ainda mais: até agora são 86 jogos, com 58 vitórias, 17 empates e 11 derrotas,além de 182 gols marcados, contra 72 sofridos. O aproveitamento é de 79%.

RETROSPECTO COMO MANDANTE NA LIBERTADORES 2018



Palmeiras caiu na semifinal para o no Allianz Parque / Foto: Getty Images

No último ano, o Palmeiras foi até a semifinal da competição, quando foi eliminado pelo Boca Juniors após empatar no Allianz em 2 a 2, no dia 31 de outubro. Na ocasião, a equipe argentina decidiu o título com o , seu maior rival, e foi derrotado por 3 a 1 (5 a 3 no placar agregado).

Jogando em casa, a equipe paulista registrou 61% de aproveitamento, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, em cinco jogos disputados.

Os resultados no Allianz:

Mais artigos abaixo

Fase de grupos:

3 de abril - Palmeiras 2 x 0 Allianza Lima

11 de abril - Palmeiras 1 x 1 Boca Juniors

16 de maio - Palmeiras 3 x 1 Junior Barranquila

Oitavas de final:

30 de agosto - Palmeiras 0 x 1 Cerro Porteño

Quartas de final:

3 de outubro - Palmeiras 2 x 0

Semifinal:

31 de outubro - Palmeiras 2 x 2 Boca Juniors