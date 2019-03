Libertadores: Qual é o retrospecto do Flamengo no Maracanã

Rubro-Negro recebe a LDU nesta quarta-feira (13) em jogo de número 50 no estádio pela competição

A quarta-feira (13) será um dia muito especial para o . Após estrear com vitória por 1 a 0 sobre o San José, a equipe comandada por Abel Braga fará o jogo de número 50 no Maracanã pela Libertadores. O adversário será a , às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos.

Com mais de 50 mil ingressos vendidos antecipadamente, a torcida promete uma grande festa para apoiar o time que, apesar das campanhas decepcionantes, registra bons números em casa.

OS NÚMEROS NO MARACANÃ



Foto: Getty Images

Em 15 participações no torneio, o Flamengo atuou 49 vezes no Maracanã com 33 vitórias, oito empates e oito derrotas. Um aproveitamento de 72,8%.

RETROSPECTO COMO MANDANTE NA LIBERTADORES 2018



Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

No entanto, apesar do bom retrospecto em casa, o Flamengo não repetiu os números e decepcionou os torcedores em 2018 após cair para o nas oitavas de final. Em quatro jogos disputados no Maracanã, a equipe registrou uma vitória, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 25%.

Os resultados no Maracanã:

Fase de grupos

28 de fevereiro - Flamengo 2 x 2

25 de abril - Flamengo 1 x 1 Ind. Santa Fé

16 de maio - Flamengo 2 x 0

Oitavas de final