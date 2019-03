Libertadores: Qual é o restrospecto do Grêmio jogando na Arena?

Tricolor recebe o Libertad nesta terça-feira (12) com 77% de aproveitamento jogando em casa

Após empatar com o por 1 a 1, o recebe o na noite desta terça-feira (12), na Arena, às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da .

Precisando de um resultado positivo para enfim justificar o favoritismo ao título continental, a equipe comandada por Renato Gaúcho conta com bom retrospecto jogando em casa na competição.

OS NÚMEROS NA ARENA



Foto: Getty Images

Na sexta participação na nova casa, o Grêmio fez até o momento 26 jogos e obteve 19 vitórias, três empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 77%.

No entanto, o número é inferior ao Olímpico. No "antigo casarão", o aproveitamento é de 79%. Foram 64 jogos com 47 vitórias, 11 empates e seis derrotas.

RETROSPECTO COMO MANDANTE NA LIBERTADORES 2018



Foto: Getty Images

No último ano, o Grêmio se tornou o clube brasileiro com mais resultados positivos em todas as edições da Libertadores. Em 19 participações na competição e 182 jogos, o Tricolor venceu 93 contra 19 participações, 182 jogos e 90 vitórias do .

Ainda em 2018, a equipe deu adeus ao torneio após a derrota em casa para o por 2 a 1 na semifinal. Ao todo, foram seis jogos na Arena com cinco vitórias e apenas um revés. Aproveitamento de 83,3%.

Os resultados na Arena:

Fase de grupos

4 de abril - Grêmio 4 x 0

1 de maio - Grêmio 5 x 0 Cerro Porteño

23 de mario - Grêmio 1 x 0 Defensor

Oitavas de final

28 de agosto - Grêmio 2 x 1 Estudiantes de La Plata - nos pênaltis: 5 x 3

Quartas de final

2 de outubro - Grêmio 4 x 0 Atlético Tucumán

Semifinal