Libertadores entra de vez na era digital dos maiores eventos esportivos

Nesta quarta-feira (23), a Conmebol anunciou os novos detalhes dos direitos de transmissão do torneio

A Libertadores da América entrou definitivamente na era digital de cobertura nos eventos esportivos. Em evento realizado nesta quarta-feira (23), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Conmebol explicou como serão os novos modelos de transmissão do principal torneio de clubes da América Latina parao período entre 2019 e 2022.

A grande novidade será a transmissão de partidas através do Facebook, nos jogos de quinta-feira - nos mesmos moldes em que a Champions League é transmitida no Brasil. Qualquer pessoa que possuir uma conta na principal rede social do planeta terá acesso aos duelos. Além disso, no Brasil as partidas poderão ser vistas nos canais fechados Fox Sports e SporTV; na TV aberta, a Globo seguirá responsável por transmitir os jogos nas quartas-feiras.

Mas as mudanças no modo de ver a Libertadores não param por aí. A Conmebol anunciou que cada jogo terá sinal proprio, independentemente de times ou fase da competição. De acordo com a organização, a medida permite que todos possam assistir às partidas da mesma forma - diminuindo as chances de edições de imagens tendenciosas.

Essa nova era terá uma grande oferta de imagens nas partidas. A partir das quartas de final, por exemplo, serão pelo menos 17 câmeras prontas para mostrar todos os detalhes que acontecem no gramado e saída dos vestiários - na fase pré e de grupos serão no mínimo nove câmeras, que também poderão auxiliar nas imagens de VAR.

Tudo isso coloca, segundo foi demonstrado, a transmissão da Libertadores da América em alinhamento com as melhores coberturas esportivas do mundo.

Mais imagens, mais emoção... e a promessa de um nível de organização em relação ao produto bem maior.