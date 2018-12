Quais são as equipes já classificadas para a Copa Libertadores 2019?

O torneio continental começará a partir de janeiro do ano que vem, veja os participantes já confirmados

A temporada 2018 já vai chegando ao fim, com o River Plate se sagrando tetracampeão da Copa Libertadores após uma final histórica contra o Boca Juniors, seu grande rival. Depois, foi a vez do Atlético-PR fazer história com a conquista da Copa Sul-Americana, vencendo o primeiro título internacional de sua história.

Não só isso, mas, com as definições acontecendo nas grandes ligas nacionais da América do Sul, a próxima edição do nosso torneio continental já vai tomando forma para 2019.

O grande campeonato realizado pela Conmebol irá sortear as primeiras fases (1, 2, 3 e os grupos) em 19 de dezembro na cidade de Luque, Paraguai, onde também será realizado o sorteio para a Copa Sul-Americana de 2019. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

A Goal listou abaixo quais são as equipes já classificadas para a Libertadores do próximo ano. Confira!

CAMPEÕES CONTINENTAIS

River Plate (Campeão da Copa Libertadores 2018)

(Campeão da Copa Libertadores 2018) Atlético-PR Campeão da Copa Sul-americana 2018

Argentina

(Foto: Getty) Argentina 1: Boca Juniors (Campeão da Superliga Argentina 2017/18)

(Campeão da Superliga Argentina 2017/18) Argentina 2: Godoy Cruz (Vice-campeão da Superliga Argentina 2017/18)

(Vice-campeão da Superliga Argentina 2017/18) Argentina 3: Rosario Central (Campeão da Copa Argentina 2017/18)

(Campeão da Copa Argentina 2017/18) Argentina 4: San Lorenzo (3º colocado da Superliga Argentina 2017/18)

(3º colocado da Superliga Argentina 2017/18) Argentina 5: Huracán (4º colocado da Superliga Argentina 2017/18)

(4º colocado da Superliga Argentina 2017/18) Argentina 6: Talleres (5º colocado da Superliga Argentina 2017/18)

Bolívia

(Foto: Getty) Bolívia 1: Jorge Wilstermann

Bolívia 2: Campeão do Torneio Clausura 2018

Bolívia 3: Vice-campeão do Torneio Clausura 2018

Bolívia 4: Melhor classificação no resulado agregado da Primera División 2018 *O The Strongest já garantiu vaga, e pode terminar como Bolívia 2, 3 ou 4. Brasil

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty) Brasil 1: Palmeiras (campeão do Brasileirão 2018)

(campeão do Brasileirão 2018) Brasil 2: Cruzeiro (Campeão da Copa do Brasil)

(Campeão da Copa do Brasil) Brasil 3: Flamengo (vice-campeão do Brasileirão 2018)

(vice-campeão do Brasileirão 2018) Brasil 4: Internacional (3º colocado do Campeonato Brasileiro 2018)

(3º colocado do Campeonato Brasileiro 2018) Brasil 5: Grêmio (4º colocado do Campeonato Brasileiro 2018)

(4º colocado do Campeonato Brasileiro 2018) Brasil 6: São Paulo (5º colocado do Campeonato Brasileiro 2018)

(5º colocado do Campeonato Brasileiro 2018) Brasil 7: Atlético-MG (6º colocado no Campeonato Brasileiro 2018) Chile Chile 1: Universidad Católica (Campeão da Primeira Divisão do Chile 2018)

(Campeão da Primeira Divisão do Chile 2018) Chile 2: Universidad Concepción (Vice-campeão da Primeira Divisão do Chile 2018)

(Vice-campeão da Primeira Divisão do Chile 2018) Chile 3: Universidad de Chile (3º colocado da Primeira Divisão do Chile 2018)

(3º colocado da Primeira Divisão do Chile 2018) Chile 4: Palestino (Campeão da Copa Chile 2018) Colômbia

(Foto: Getty) Colômbia 1: Deportes Tolima (Campeão do Torneio Apertura)

(Campeão do Torneio Apertura) Colômbia 2: Campeão do Torneio Finalização 2018

Colômbia 3: Melhor colocado da tabela de reclassificação da Primeira A 2018

Colômbia 4: Atlético Nacional (Campeão da Copa Colômbia 2018) *O Atlético Nacional (2 ou 3) e o Independiente Medellín (2, 3 ou 4) já estão classificados, mas ainda não definiram a colocação final. O Junior Barranquilla pode também se classificar entre 2 ou 4, ou ainda como campeão da Copa Sul-Americana. Equador

(Foto: Getty) Equador 1: Liga de Quito (LDU) (Campeão do Campeonato Equatoriano 2018)

(Campeão do Campeonato Equatoriano 2018) Equador 2: Vice-campeão do Campeonato Equatoriano Serie A 2018

Equador 3: 3º colocado da Tabela acumulada do Campeonato Equatoriano Serie A 2018

Equador 4: 4º colocado da Tabela acumulada do Campeonato Equatoriano Serie A 2018 *A LDU garantiu vaga, e será Equador 1 ou 2; o Barcelona de Guayaquil pode terminar entre Equador 2 a 4, enquanto o Emelec pode aparecer como qualquer uma das vagas para o país. Paraguai

(Foto: Getty) Paraguai 1: Olimpia (Campeão Torneio Apertura e Clausura 2018)

(Campeão Torneio Apertura e Clausura 2018) Paraguai 2: Cerro Porteño (Melhor pontuação acumulada na Primera División 2018)

(Melhor pontuação acumulada na Primera División 2018) Paraguai 3: Libertad (2º Melhor pontuação acumulada na Primera División 2018)

(2º Melhor pontuação acumulada na Primera División 2018) Paraguai 4: Nacional de Assunção (3ª Melhor pontuação acumulada na Primera División 2018) Peru

(Foto: conmebol.com) Peru 1: Campeão do Campeonato Descentralizado 2018

Peru 2: Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 2018

Peru 3: Melgar (3º colocado do Campeonato Descentralizado 2018)

(3º colocado do Campeonato Descentralizado 2018) Peru 4: Real Garcilaso (4º colocado do Campeonato Descentralizado 2018) * O Sporting Cristal e Alianza Lima disputam o título peruano de 2018, que dá ao campeão a vaga de Peru 1; enquanto o vice fica como Peru 2. Uruguai Uruguai 1: Peñarol (Campeão do Campeonato Uruguaio da Primeira Divisão 2018)

(Campeão do Campeonato Uruguaio da Primeira Divisão 2018) Uruguai 2: Nacional de Montevidéu (Vice-campeão do Campeonato Uruguaio da Primeira Divisão 2018)

(Vice-campeão do Campeonato Uruguaio da Primeira Divisão 2018) Uruguai 3: Danubio (3º colocado da Tabela anual do Campeonato Uruguaio da Primeira Divisão 2018)

(3º colocado da Tabela anual do Campeonato Uruguaio da Primeira Divisão 2018) Uruguai 4: Defensor Sporting (4º colocado da Tabela anual do Campeonato Uruguaio da Primeira Divisão 2018)

Venezuela

(Foto: facebook.com/zamorafutbolclub?)