Lewandowski quase perfeito é destaque no TOTSSF da Bundesliga no FIFA 20

Veja os 18 jogadores que fazem parte da seleção do game de futebol

Se você joga Ultimate Team no FIFA 20, não importa as circunstâncias, sempre está procurando novos jogadores para melhorar o seu time. Com a retomada da , você tem mais uma chance de obter um diferencial.

Nesta sexta-feira (15), a EA Sports divulgou o Team of The Year So Far (TOTSSF) da Bundesliga 2019-20, uma seleção que contém os melhores desta edição do Campeonato Alemão até agora. E o grande destaque é, para a surpresa de ninguém, Robert Lewandowski.

Artilheiro da competição até o momento, com 25 gols em 23 jogos, o polonês é o principal jogador do de Munique, líder do campeonato. No game, esta nova versão do goleador tem um overall monstruoso de 99, sendo perfeito em vários atributos e quase perfeito em outros. Confira suas estatísticas, num print do site FutHead:

Mas o TOTSSF não fica em Lewandowski. Outros destaques também são Jadon Sancho, Mats Hummels ( ) e Joshua Kimmich (Bayern de Munique), com 96 de overall, Timo Werner ( ), com 97, e o garoto Erling Haaland (Borussia Dortmund), com 95.

Assim, quando a Bundesliga retornar, neste próximo sábado (16), e o mundo do futebol estiver ligado para assistir à competição, você pode ter qualquer um desses craques em seu time no Ultimate Team. Confira a escalação:

Em texto, veja os 18 jogadores que fazem parte do TOTSSF da Bundesliga:

Titulares:

GK: Yann Sommer - 94 OVR (Borussia Monchengladbach)

ADD: Achraf Hakimi - 91 OVR (Borussia Dortmund)

ZAG: Mats Hummels - 96 OVR (Borussia Dortmund)

ZAG: Dayot Upamecano - 93 OVR (RB Leipzig)

LE: Alphonso Davies - 92 OVR (Bayern de Munique)

VOL: Joshua Kimmich - 96 OVR (Bayern de Munique)

MC: Thomas Muller - 95 OVR (Bayern de Munique)

MEI: Marco Reus - 95 OVR (Borussia Dortmund)

ME: Filip Kostic - 94 OVR (Eintracht )

SA: Jadon Sancho - 96 OVR (Borussia Dortmund)

ATA: Timo Werner - 97 OVR (RB Leipzig)

ATA: Robert Lewandowski - 99 OVR (Bayern Munich)

Reservas: