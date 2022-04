Lewandowski não definiu futuro - e nem mesmo ida ao Barcelona

O atacante do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, teria decidido se mudar para o Barcelona. De acordo com o que foi relatado pela emissora de TV polonesa TVP, o astro mundial chegou a um acordo sobre uma mudança após uma teleconferência com os dirigentes do Barça. Ele também já informou ao povo de Munique a decisão de não estender seu contrato com o Bayern, que expira em 2023, e de deixar o clube.

Segundo com a reportagem, Lewandowski ficou "decepcionado" com o fato de o Bayern de Munique hesitar em iniciar negociações contratuais.

No entanto, o relatório da Polônia é pelo menos um pouco “apressado”: segundo informações da GOAL e SPOX, é possível que Robert Lewandowski deixe o Bayern no meio do ano, mas ainda não houve um acordo com o Barcelona. As conversas iniciais entre Lewandowski e o Bayern devem acontecer nas próximas semanas.

Além disso, de acordo com as cláusulas, o Barça não pode negociar oficialmente com Lewandowski sem a permissão do Bayern. O contrato do atacante com o time alemão vai até 2023. Em outras palavras, antes que Lewandowski pudesse chegar a um acordo com um novo clube, o Bayern teria primeiro que concordar com as negociações.

Em princípio, a saída de Lewandowski após o final da temporada, possivelmente também para o Barça, é possível; seu empresário Pini Zahavi estaria explorando o mercado por semanas. No entanto, a mensagem que vem da Polônia parece um pouco precipitada.

Bayern e Lewandowski: salário é o principal problema

Os dirigentes do Bayern de Munique comentaram pela última vez sobre a situação do contrato de Lewandowski no final de março. "Sempre dissemos que nos sentaremos e isso é uma alta prioridade para nós", disse Kahn.

Mas um ponto de discórdia: o salário. Lewandowski tem um dos maiores salários do Bayern e deve ter um pagamento de cerca de 25 milhões de euros (cerca de 125 milhões de reais), incluindo bônus.



"Temos que garantir que nossa qualidade na equipe e o componente econômico correspondam. Ainda temos uma pandemia e não possuímos um estádio cheio. É um período difícil financeiramente, mas estamos tentando encontrar nosso caminho”, disse o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic.