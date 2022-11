Choro de Lewandowski após gol em Copa do Mundo atesta o óbvio: não há nada maior

O craque do Barcelona, ex-Bayern e Dortmund, fez o mais importante de seus 77 gols pela seleção até agora

Robert Lewandowski foi eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2021. Acumulou momentos históricos por Borussia Dortmund e Bayern de Munique, onde virou um imortal em um dos melhores times que o gigante da Bavária já teve. Quebrou recordes e chegou ao Barcelona para ser a referência do time catalão. Tem uma sala de troféus repleta de conquistas, incluindo a tão famosa Champions League. Mas nada disso parece se comparar à sensação de fazer um gol em Copa do Mundo.

O craque polonês, que perdeu um pênalti na estraia contra o México, já havia feito sua parte com a assistência para Piotr Zielinski abrir o placar, ainda no primeiro tempo, contra a Arábia Saudita. O goleiro Wojciech Szczesny defendeu um pênalti dos sauditas para evitar maiores doses de emoções. E conforme o jogo foi chegando em sua reta final, ficou no ar a expectativa se, desta vez, Lewandowski conseguiria marcar seu primeiro gol em Copas do Mundo.

O camisa 9 chegou a acertar a trave no segundo tempo, mas foi na reta final da partida, ao aproveitar um vacilo da defesa adversária, que Lewandowski saboreou, em seu quinto jogo ao longo de dois Mundiais (2018 e este de 2022), a sensação que tanto buscava: um gol marcado em Copa do Mundo.

Assim que a bola ultrapassou a linha para encontrar-se com as redes, o camisa 9 saiu em disparada com um sorriso estampado no rosto e se atirou no gramado. A comemoração/marca registrada, com os punhos unidos em frente ao peito, repetida tantas vezes de forma fria e sem graça, só apareceu como nota de rodapé. Copa do Mundo, amigos e amigas, é emoção!

Após se levantar, os olhos marejados olharam para algum ponto na arquibancada e Lewandowski enviou um beijo. Talvez a única vez anterior em que as câmeras captaram o choro de Lewandowski tenha sido em 2020, quando o polonês enfim conseguiu um título de Champions League. Naquela ocasião, as lágrimas pareceram ser mais em tom de alívio, quase um desabafo. Nos gramados do Qatar, as lágrimas de Lewandowski transpareceram a sensação de sonho realizado na vitória por 2 a 0 da Polônia sobre a Arábia Saudita.

“Sei que esta pode ser minha última Copa do Mundo (...) Desde a hora do hino, ao cantar o hino nacional, senti as emoções bem fortes”, disse Lewandowski em sua entrevista após o jogo. “Durante o jogo, depois que marcamos o gol, foi tudo o que eu tinha aqui dentro, os sonhos e a importância de um gol, e como ele foi marcado. Todos os sonhos que eu tive na minha infância foram realizados”.

Um gol em uma segunda rodada de fase de grupos de Mundial. Parece pouco em um contexto de futebol tão megalomaníaco com os valores pagos aos seus grandes astros e em meio à concentração de riquezas em poucos clubes, mas é só mais uma prova de que, quando o assunto é futebol, não existe nada maior e mais mágico do que uma Copa do Mundo.