Bayer Leverkusen x Bayern de Munique ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 25ª rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na internet

O Bayern de Munique visita o Bayer Leverkusen na tarde deste domingo (19), às 13h30 (de Brasília), na BayArena, pela 25ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Nesta semana, o Leverkusen se classificou para as quartas de final da Europa League ao vencer o Ferencváros, da Turquia, por 2 a 0, e está há quatro partidas sem perder. Nono lugar no Alemão, com 34 pontos, o time almeja subir na tabela para alcançar as posições de classificação para os campeonatos europeus

Do outro lado, o Bayern de Munique está na liderança da competição com 52 pontos, mas não tem ampla vantagem. Em segundo lugar, com apenas dois pontos a menos, o rival Borussia Dortmund está na cola e as equipes vão se enfrentar na próxima rodada. Com isso, o Bayern precisa vencer o Leverkusen nesta rodada para permanecer na liderança. O time de Julian Nagelsmann vive uma ótima fase, classificado para às quartas de final da Champions League ao eliminar o PSG por 2 a 0, o Bayern venceu oito das últimas nove partidas.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah e Hincapie; Frimpong, Andrich, Palacios e Bakker; Diaby, Wirtz e Azmoun.

Bayern de Munique: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Coman, Goretzka, Kimmich e Davies; Musiala, Mané e Müller.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Aránguiz e Andrey Lunev, lesionados, estão fora.

Bayern de Munique

Manuel Neuer e Lucas Hernández estão fora da temporada, enquanto Choupo-Moting, poupado, também está fora.

Quando é?