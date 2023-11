Qual foi a lesão que tirou Vinícius Jr. de Colômbia x Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Atacante foi substituído aos 27 minutos da primeira etapa após sentir dores

O atacante Vinicius Júnior sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído da partida contra a Colômbia, pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogador deixou o gramado aos 26 minutos do primeiro tempo, dando lugar a João Pedro, no Estádio Metropolitano de Barranquilla.

O atacante do Real Madrid deu a assistência para o gol de Gabriel Martinelli, que abriu o placar da partida, logo aos três minutos do primeiro tempo.

Nas imagens da transmissão da partida, foi possível ver o jogador recebendo tratamento com gelo na parte de trás da coxa esquerda após a substituição. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, deve atualizar a situação do atacante.

Mais artigos abaixo

Agora, o atacante vira dúvida para o clássico contra a Argentina, que acontece na próxima terça-feira (21), no Maracanã.