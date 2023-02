Lesão ligamentar no tornozelo: qual é o tempo de recuperação?

A depender da gravidade da contusão, o prazo varia de algumas semanas até a seis meses

Dentre os vários tipos de lesões que podem acontecer durante uma partida de futebol, os problemas de tornozelo estão entre os mais comuns. Afinal de contas, estamos falando de um dos pontos de sustentação do corpo e engrenagem vital para ações como controle de bola, chute, passes e também divididas. E a lesão ligamentar do tornozelo talvez seja considerada um dos acontecimentos mais comuns do esporte.

Mais recentemente, Neymar sofreu esta mesma lesão em jogo do Paris Saint-Germain contra o Lille, pelo Campeonato Francês. O PSG não chegou a dar grandes detalhes sobre o problema e também não informou prazo de retorno do seu camisa 10. De fato é uma questão que pode ter diferentes respostas. A depender disso, o tempo de recuperação pode variar de duas semanas a até seis meses.

Segundo o site ortopediabr, especializado no assunto, as lesões do tipo torção do tornozelo se dividem nas de Grau 1, 2 e 3. No primeiro caso, apenas micro lesões afetam os ligamentos do tornozelo. Na lesão de Grau 1, o tempo de recuperação é de cerca de duas a quatro semanas.

A lesão de Grau 2 é onde ocorrem micro lesões ou ruptura parcial dos ligamentos e seu tempo de recuperação é, em média, de seis a oito semanas.

Já a de Grau 3, mais grave, pode apresentar ruptura total de um ou mais ligamentos da área. A depender da situação, a cirurgia pode ser uma opção e, neste caso, o prazo de retorno seria de 12 semanas até seis meses.