Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
Lesão inesperada... Será que Youssef El-Nassiri vai ficar de fora da partida entre Al-Ittihad e Al-Hazm?

O astro marroquino é atualmente o principal atacante dos “Tigres”

O marroquino Youssef El-Nassiri, atacante do Al-Ittihad de Jeddah, causou preocupação aos torcedores do time antes do confronto contra o Al-Hazm no Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ittihad recebe o Al-Hazm amanhã, sexta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, na 27ª rodada da Liga Roshen.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Al-Nusairi limitou-se a realizar treinos individuais na quarta-feira, sem participar dos treinos coletivos, devido a uma lesão.

Leia também: Após lesão inesperada... revelada a situação de Berguin para o confronto contra o Al-Hazm

Essa lesão fez com que o atacante marroquino ficasse de fora do amistoso que o Al-Ittihad disputou contra o Al-Wehda na última segunda-feira, antes de retornar aos treinos coletivos na terça-feira passada, mas voltou a treinar individualmente na quarta-feira.

A torcida do Al-Ittihad espera que Al-Nassiri consiga participar da partida contra o Al-Hazm, especialmente por ele ser o principal atacante da equipe, após ter se juntado ao time durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe, para compensar a saída do francês Karim Benzema para o Al-Hilal.

Desde então, o jogador de 28 anos disputou nove partidas com o time do oeste, nas quais marcou quatro gols e deu uma assistência.

Publicidade