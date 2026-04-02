Lesão inesperada... Será que Youssef El-Nassiri vai ficar de fora da partida entre Al-Ittihad e Al-Hazm?

O marroquino Youssef El-Nassiri, atacante do Al-Ittihad de Jeddah, causou preocupação aos torcedores do time antes do confronto contra o Al-Hazm no Campeonato Saudita Roshen.
O Al-Ittihad recebe o Al-Hazm amanhã, sexta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, na 27ª rodada da Liga Roshen.
O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Al-Nusairi limitou-se a realizar treinos individuais na quarta-feira, sem participar dos treinos coletivos, devido a uma lesão.
Essa lesão fez com que o atacante marroquino ficasse de fora do amistoso que o Al-Ittihad disputou contra o Al-Wehda na última segunda-feira, antes de retornar aos treinos coletivos na terça-feira passada, mas voltou a treinar individualmente na quarta-feira.
A torcida do Al-Ittihad espera que Al-Nassiri consiga participar da partida contra o Al-Hazm, especialmente por ele ser o principal atacante da equipe, após ter se juntado ao time durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe, para compensar a saída do francês Karim Benzema para o Al-Hilal.
Desde então, o jogador de 28 anos disputou nove partidas com o time do oeste, nas quais marcou quatro gols e deu uma assistência.