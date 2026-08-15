O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, sofreu um baque logo cedo durante o confronto com o Al-Fateh, depois de ser obrigado a fazer a primeira substituição da partida por causa da lesão de um dos jogadores do clube.

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O Al-Nassr enfrenta o Al-Fateh na noite deste sábado, pela primeira rodada da Liga Roshan dos Profissionais, na primeira aparição oficial do time sob o comando de Postecoglou na competição.

Aos 17 minutos, Saad Al-Nasser, lateral-esquerdo do Al-Nassr, deixou o gramado após sofrer uma lesão em uma dividida de bola com um dos jogadores do Al-Fateh, deixando a comissão técnica obrigada a intervir cedo.

Postecoglou decidiu colocar o lateral Salem Al-Najdi no lugar de Al-Nasser, na tentativa de manter o equilíbrio da equipe e dar continuidade à partida sem afetar o esquema com o qual começou o jogo.

A lesão de Saad Al-Nasser segue sendo monitorada nos próximos minutos, à espera da revelação de sua gravidade, especialmente porque o Al-Nassr iniciou sua caminhada na Liga Roshan em meio a grandes ambições, e Postecoglou espera evitar a ausência de um de seus jogadores no período que se aproxima.